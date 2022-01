W sobotę 22 stycznia w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli odbył się piąty Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia. W tym roku na scenie wystąpili: Chór Widymo i Kameralny Chór Sacrum.

– Od 5 lat już parafia prawosławna z urzędem gminy w Stalowej Woli organizują Koncerty Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia. Inicjatywa jaka zrodziła się w mojej głowie wynikła przede wszystkim z funkcji jaką pełnię w Sandomierzu – proboszcza parafii prawosławnej i przez pryzmat tego, że w Stalowej Woli również posiadamy swoich wiernych i chcieliśmy dla nich umożliwić przypomnienie, odświeżenie, odnowienie tych wartości, które wynieśli ze swoich domów rodzinnych. A także dla będących wyznania prawosławnego, którzy przez pryzmat zawieruchy historycznej musieli przyjąć wyznanie rzymskokatolickie, czy to fascynatów, sympatyków wychwalania Boga w cerkwi prawosławnej w tradycji kościoła prawosławnego we wschodnim łonie kościołów chrześcijańskich – mówił ks. Marcin Chyl proboszcz parafii prawosławnej pw. Świętych Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego w Sandomierzu.

Chór Widymo z Sanoka

W programie wystąpiły dwa chóry. Chór Widymo to kobiety obdarzone głosami o różnorodnych barwach. Swym polifonicznym śpiewem wprowadzają słuchaczy w wielokulturową przestrzeń Karpat. Zespół powstał w 2000 roku w Sanoku, narodził się z fascynacji odnalezionymi i odśpiewywanymi na nowo pieśniami Karpat. Zespół jest zapraszany na międzynarodowe festiwale muzyki folkowej i etnicznej oraz na kameralne śpiewy w muzeach, galeriach i klubach.

– Nasz zespół to jest zespół pieśni karpackiej, zespół wielonarodowy, wielowyznaniowy, wielokulturowy i wielorasowy. Szukamy takich prawie zapomnianych pieśni, kolęd czy innych utworów, które już na co dzień nie brzmią w naszym regionie, opracowujemy je i śpiewamy po swojemu – mówi Marianna Jara, kierownik zespołu. W chórze śpiewa 14 kobiet, jednak do Stalowej Woli w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju przyjechało tylko 6 członkiń grupy.

– Zespół funkcjonuje prawie 20 lat, przewinęło się u nas około 50 osób. Z pierwszego składu zostało nas 3 osoby – mówi Marianna Jara. W swoim repertuarze chór ma około 400 utworów. – Szukamy ludzi starszych, którzy pamiętają co kiedyś brzmiało, korzystamy z uprzejmości ludzi wysiedlonych z naszych terenów. Czasami mamy jeszcze stare nagrania, stare śpiewniki – mówi Marianna Jara.

Kameralny Chór Sacrum

W koncercie wystąpił także Kameralny Chór Sacrum. Grupa powstała w 2007 roku. Wykonuje muzykę różnych tradycji oraz bierze udział w rozmaitych projektach. Jego główną ideą było propagowanie muzycznego dziedzictwa kulturowego Regionu Lubelszczyzny, przede wszystkim z myślą o muzyce sakralnej. Z upływem czasu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego świata, chór podjął się rozpowszechniania polskiej kultury muzycznej na arenie międzynarodowej.

Chór zaczynał działalność w Białej Podlaskiej, później, po krótkiej przerwie, polem działalności artystycznej stał się Lublin. Chór bierze udział w projektach związanych z muzyką różnych tradycji ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa wschodu. „Sacrum” stanowią głównie fascynaci różnych tradycji muzycznych, ludzie z zamiłowaniem do odkrywania świata sacrum w ujęciu archaicznym oraz współczesnym, a prywatnie grupa przyjaciół, których łączy miłość do wspólnego muzykowania.

Chór występował w Polsce i zagranicą (Bałkany, Serbia, Słowacja, Macedonia), reprezentował miasto Lublin na obchodach Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu, był gościem różnych festiwali oraz przeglądów. Dyrygentem chóru jest Angelika Iwaniuk.