Radny Mariusz Bajek wnioskował o ustawienie znaku zakazu parkowania przy wjeździe na teren parkingu przed sklepem Justyna przy ulicy Poniatowskiego 26A w Stalowej Woli. Zakaz miałby nie dotyczyć klientów sklepu. Czy parkowanie w tym rejonie zostanie ograniczone? Może się tak stać jeśli Społem dojdzie do porozumienia z miastem.

– Wnioskuję o wyrażenie zgody na ustawienie znaku zakazu parkowania (nie dotyczy klientów sklepu) we wjeździe na teren parkingu przed sklepem Justyna przy ulicy Poniatowskiego 26A – pisze w swojej interpelacji radny Mariusz Bajek. Dodaje, że zakaz ten obowiązywałby tylko w godzinach pracy sklepu. W pozostałych godzinach parking miałby być ogólnodostępny.

– Rozwiązanie to będzie korzystne dla klientów sklepu, którzy często nie mogą zrobić zakupów z powodu braku miejsca na pozostawienie samochodu. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na fakt, że parking ten został wybudowany ze środków Spółdzielni „Społem” za zgodą władz miasta w 1996 roku. Ponadto widnieje on w ewidencji środków trwałych Spółdzielni od czego co roku odprowadzane są podatki do kasy miasta. Znana mi jest treść pisma które otrzymała Spółdzielnia „Społem” z propozycją wydzierżawienia od miasta przedmiotowego parkingu. Biorąc pod uwagę fakt, że parking ten nie będzie służył pracownikom sklepu, lecz mieszkańcom miasta, wybudowany został ze środków „Społem” i miasto otrzymuje stosowne podatki od budowli uważam, że racjonalne jest przychylne ustosunkowanie się do przedstawionej interpelacji – argumentował swój wniosek radny Mariusz Bajek.

Czy Społem dojdzie do porozumienia z miastem?

W opublikowanej odpowiedzi Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Stalowej Woli informuje, że na terenie Stalowej Woli przedsiębiorcy dzierżawią nieruchomości gminne na cele parkingowe związane wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą odpłatnie. Dzierżawcy na własny koszt dokonują przygotowania terenu dzierżawionego pod parking zgodnie z wymogami prawa budowlanego, bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych na zagospodarowanie nieruchomości.

– Wg interpelacji pana radnego w celu pogodzenia interesu Społem oraz mieszkańców sąsiednich bloków, zasadnym byłoby ustawienie znaku zakazu parkowania (nie dot. klientów sklepu), który obowiązywałby w godzinach pracy sklepu. Czy można taki znak postawić przy sklepie, należy wpierw szczegółowo przeanalizować czy pod względem technicznym jest to możliwe, a ponadto, czy sklep Społem będzie zainteresowany ponoszeniem kosztów związanych z utrzymaniem terenu, korzystając z parkingu tylko w godzinach otwarcia sklepu – informuje Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Stalowej Woli.

Społem jest gotowe ponieść koszty związane z utrzymaniem porządku na parkingu

W biuletynie informacji publicznej opublikowana została także deklaracja podpisana przez prezesa zarządu Społem w Stalowej Woli Jacka Nowickiego.

– Nawiązując do interpelacji radnego Mariusza Bajka informuję, że nasza spółdzielnia gotowa jest ponieść koszty związane z utrzymaniem porządku na przedmiotowym terenie. Jednocześnie biorąc pod uwagę dobro mieszkańców naszego miasta proponujemy ustawienie znaku informacyjnego o wyłączności parkingu dla klientów sklepu tylko w godzinach jego pracy. Pozwoli to w miarę swobodnie korzystać z parkingu przez mieszkańców okolicznych bloków – czytamy w dokumencie.