Most Bieliny – Rudnik chce budować Gmina Ulanów, dzięki środkom z rządowego Nowego Ładu. Przeprawa ma połączyć Bieliny z Rudnikiem i kosztować blisko 30 mln złotych. Przedsięwzięcie wesprze Powiat Niżański, którego radni zgodzili się na udział samorządu powiatowego w realizacji inwestycji.

Temat mostu powraca

Budowa nowego mostu na Sanie była poruszana na sesjach Rady Powiatu Niżańskiego wielokrotnie, a sam pomysł ma już kilkanaście lat. Początkowo mówiono o kładce pieszo – rowerowej. Później pojawił się pomysł budowy mostu. Niestety, samodzielne wykonanie wielomilionowej inwestycji przekracza możliwości Powiatu Niżańskiego. Budowa mostu była więc zgłaszana do różnych rządowych programów. Kolejną szansą na jej realizację jest Rządowy Fundusz Polski Ład. Jednak tym razem o środki nie stara się samorząd powiatu, ale Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie, który chce być liderem projektu. Powiat Niżański ma być partnerem w realizacji tej inwestycji. O planach budowy mostu i środkach, po które chce sięgnąć gmina Ulanów, dyskutowano przed tygodniem na sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Powiat partnerem w inwestycji

– Burmistrz gminy i miasta Ulanów zwrócił się do Powiatu Niżańskiego, aby wspólnie realizować przedsięwzięcie w zakresie budowy mostu na rzece San w Bielinach. Gmina Ulanów zamierza złożyć wniosek na realizację tej inwestycji w ramach ogłoszonego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Deklaruje również pełnienie funkcji lidera przedsięwzięcia oraz poniesienie kosztów wkładu własnego – wyjaśniała radnym Jadwiga Maluga, naczelnik wydziału gospodarski mieniem powiatu Starostwa Powiatowego w Nisku.

Mieszkańcy Bielin chcą mostu do Rudnika

– Jeśli chodzi o temat mostu, to wałkuje się go od co najmniej 50 lat, tak mówią starsi mieszkańcy Bielin. Oczekiwania tej miejscowości są takie, żeby wykonać przeprawę na rzece San. Mowa była już o budowie kładki, teraz jest mowa o budowie mostu. Finansowanie kładki jest dość wysokie i opiewa na kwotę około 18 milionów złotych. Budowa mostu to trochę większa kwota, 30 milionów złotych. Na tę chwilę istnieje większe prawdopodobieństwo pozyskania środków finansowych na budowę mostu, niż kładki. Zamiar jest taki, żeby złożyć wniosek do programu Polski Ład i pozyskać część środków finansowych, a drugie dofinansowane pozyskać z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – przekonywał radnych powiatowych burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz.

Most Bieliny – Rudnik ważny dla całego powiatu

Jak wyjaśniał burmistrz Ulanowa, odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami Bielin na których powracał temat budowy mostu. Większość mieszkańców Bielin i Bukowiny opowiadała się za budową mostu, a nie kładki. – Ja też uważam, że most będzie lepszym rozwiązaniem – mówił burmistrz Garbacz. – Jeśli chodzi o nośność tego mostu, to chciałbym wybudować możliwie najmniejszy most, jaki dopuszczają przepisy. Chcę ostudzić emocje i głosy, że będzie tam obwodnica, że będą jeździć TIR-y. Nie chcę puszczać tam ciężkiego ruchu. Zresztą teraz są budowane drogi szybkiego ruchu więc myślę, że ciężki ruch przez ten most nie pójdzie. Chodzi nam o to, aby udostępnić dojazd rolnikom do pól, bo część rolników ma swoje pola po drugiej stronie Sanu. Z tej przeprawy mostowej będą też korzystać mieszkańcy innych gmin, mam tu na myśli gminę Harasiuki i gminę Krzeszów. Będzie to duży skrót. Ten most jest bardzo potrzebny.

A może wyremontować most na Sanie w Ulanowie?

Radny z gminy Ulanów Karol Wołoszyn pytał m.in. o to, ile do inwestycji będzie musiał dołożyć Powiat Niżański i czy nie lepiej i taniej byłoby wyremontować most na Sanie na drodze powiatowej Ulanów – Rudnik. – Jak sobie pan burmistrz wyobraża życie mieszkańców Bielin, jak droga idzie bezpośrednio przy domach, a wyjście ze szkoły jest tuż przy jezdni? – dopytywał radny Wołoszyn. – Czy nie lepiej za te pieniądze wybudować inne inwestycje jak basen czy żłobek?

Radny Władysław Pracoń pytał z kolei o drogi dojazdowe do mostu, zwłaszcza te leżące po stroni Rudnika.

Gmina Ulanów nie zbuduje drogi w Rudniku

Na pytania radnych odpowiedział burmistrz Gminy Ulanów Stanisław Garbacz, który już na wstępie zaznaczył, że nie jest zainteresowany budową drogi w gminie Rudnik nad Sanem. – Drogę musi sobie wybudować gmina Rudnik lub Powiat Niżański – odpowiedział na jedno z pytań radnego Praconia. – Jeśli chodzi o opinię burmistrza Rudnika, to trudno mi się za niego wypowiadać. Ile dołoży powiat do budowy mostu, to też raczej pytanie do pana starosty, ale jeśli będziemy pozyskiwać środki finansowe to wkład własny będzie po stronie Gminy Ulanów, jak również Powiatu Niżańskiego.

Powiat wyremontuje stary most na Sanie?

Burmistrz odniósł się też do pytań radnego Karola Wołoszyna. – W Bielinach odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami. Na jednym z ich było przeszło 100 mieszkańców, a tego około 80-90 procent było za budową mostu. Oczekiwanie mieszkańców Bielin jest takie, żeby budować nie kładkę, a most. Jeśli chodzi o most na Sanie w Ulanowie, to jestem za remontem tego obiektu. Jak będzie taka potrzeba, to Ulanów dołoży do wkładu własnego, ale to zadanie będzie realizował już Powiat Niżański – wyjaśniał Stanisław Garbacz, burmistrz gminy Ulanów.

O Rudniku bez Rudnika?

– Tak wiele mówimy o tej inwestycji, a nie ma z nami gospodarza gminy Rudnik nad Sanem. Czy nie był zaproszony? Czy nie chciał wziąć udziału? Myślę, że jego opinia też byłaby potrzebna – mówił radny Gabriel Waliłko. – My, jako radni, możemy się na ten temat wypowiadać, ale w większości spraw inwestycyjnych decydują wójtowie, burmistrzowie i zarząd na czele ze starostą. Rudnik za bardzo tego zadania nie chce. Nie ma w nim żadnego dużego interesu. Byłoby dobrze, gdyby Rudnik wziął w tym zadaniu udział, ale jeśli nie weźmie, to trzeba uszanować jego samorządność.

A co o budowie mostu myśli burmistrz Rudnika Waldemar Grochowski? Włodarz Rudnika zapewnia, że nie jest przeciwnikiem budowy przeprawy, jednak nie chce ingerować w tę kwestię.

Ostatecznie, za uchwałą głosowało 15 radnych. Trzech radnych (Władysław Pracoń, Andrzej Tofilski i Gabriel Waliłko) zagłosowało przeciw.

Cały artykuł w aktualnym papierowym wydaniu Sztafety lub w e-wydaniu dostępnym TU

Czytaj również:

STALOWA WOLA. Budowa mostu na Sanie ruszy na przełomie 2022 i 2023 roku