Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli otrzymał akredytację potwierdzającą, że spełnia wysokie normy jakości dotyczące leczenia chorych. Takim wyróżnieniem może się pochwalić jedynie 176 szpitali w Polsce, w tym zaledwie 13 w województwie podkarpackim.

Certyfikat Akredytacyjny przyznawany jest przez Ministerstwo Zdrowia. Wyróżniony szpital musi charakteryzować się wysokim poziomem jakości świadczonych usług, bezpieczeństwem pracowników i konkurencyjnością.

Certyfikat jakości to gwarancja bezpiecznego leczenia

Podczas kontroli w październiku ubiegłego roku, szpital w Stalowej Woli został dokładnie „prześwietlony” przez zespół z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa. CMJ to jednostka powołana przez Ministerstwo Zdrowia, dokonująca oceny akredytacyjnej szpitali w oparciu o opracowany zestaw standardów.

– Nie powiem, że nie baliśmy się tego audytu, ale wystartowaliśmy i mamy tę akredytację. Audyt analizował wiele obszarów. To nie jest tylko obszar opieki nad pacjentem, ale to jest też administracja, infrastruktura, zabezpieczenie w wiele mediów. Także sprawdziliśmy się i mam nadzieję, że będziemy się dalej rozwijać – mówi Monika Pachacz-Świderska, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Przy procesie akredytacyjnym brane pod uwagę są praktycznie wszystkie obszary funkcjonowania szpitala. Standardy obejmują działalność medyczną, czyli diagnostykę, zabiegi operacyjne, znieczulenia, farmakoterapię, opiekę nad pacjentem. Sprawdzane jest również całe otoczenie pacjenta, w tym środowisko czy zarządzanie personelem.

Jesteśmy elitarnym szpitalem w Polsce

– W naszym szpitalu jest dużo mocnych stron i te mocne strony pokazał ten ostatni trudny czas. W okresie pandemicznym uzyskaliśmy Certyfikat Akredytacyjny, certyfikat jakościowy, czyli jesteśmy elitarnym szpitalem w Polsce, jednym z niewielu. Na prawie tysiąc szpitali w kraju, 176 ma ten certyfikat. To pokazuje, że dbamy o udzielenie profesjonalnej opieki medycznej gwarantującej bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów leczonych w naszym szpitalu. Na tych kwestiach chcielibyśmy się skupić, czyli: profesjonalizm, bezpieczeństwo i satysfakcja – dodaje Monika Pachacz-Świderska.

Nasze pracownie diagnostyczne pracują lepiej niż dobrze

Dyrektor szpitala podkreśla również, że jakość placówki potwierdziło między innymi Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi uzyskane przez szpitalne laboratorium. Na równie wysokim poziomie funkcjonuje również Pracownia Mikrobiologiczna, która uzyskała w tym roku – podobnie jak w latach poprzednich – Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

– Nasze pracownie diagnostyczne pracują lepiej niż dobrze. One działają na bardzo wysokim poziomie i to ma duże znaczenie nie tylko dla pacjentów, ale również dla funkcjonowania całego szpitala. To również maksymalna ilość punktów zdobytych przez Laboratorium, pomogła uzyskać nam Certyfikat Akredytacyjny. Dlatego bardzo dziękuję całemu zespołowi diagnostów, na czele z kierownikiem Laboratorium Marcinem Tutakiem oraz Martą Rokicką – kierownikiem Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej – mówi dyrektor stalowowolskiej lecznicy.

Certyfikat Akredytacyjny został przyznany szpitalowi w Stalowej Woli na okres 3 lat. Po upływie tego okresu placówka będzie musiała poddać się recertyfikacji.

