21 stycznia 2022 roku zmodernizowany wiadukt w ulicy Traugutta w Stalowej Woli został oficjalnie otwarty i oddany do użytku mieszkańcom. Zadanie pochłonęło 1,6 mln zł. Inwestycja sfinansowana została w całości ze środków pochodzących z budżetu miasta.

– Zadanie przez wiele lat oczekiwane do realizacji, przekładane, ale nadszedł taki czas, że już zdeterminowani złymi warunkami technicznymi byliśmy nie ma co ukrywać zmuszeni do tego, żeby to zadanie zrealizować – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Końcem listopada 2020 roku wiadukt nad torami w ciągu ulicy Traugutta w Stalowej Woli ze względów bezpieczeństwa został wyłączony z użytkowania dla ruchu. Kierowcy korzystali z objazdów ulicą Przemysłową Boczną i Targową. W ramach zadania przebudowane zostały m.in. przyczółki wiaduktu, a nowe przęsło zostało poszerzone o ciąg pieszy o szerokości 1,25 m. Na wiadukcie w dalszym ciągu obowiązuje ruch wahadłowy, regulowany tak jak dotychczas sygnalizacją świetlną.

Wahadłowy ruch na wiadukcie w ulicy Traugutta

Ruch na przeprawie pozostał wahadłowy ze względu na sąsiadujące z wiaduktem zabudowania. Takie rozwiązanie wymusza równie spowolnienie ruchu, co jest ważne z uwagi na pobliskie boisko i plac zabaw.

Włodarz miasta wspomniał także, że przed odbiorem inwestycji do magistratu wpłyną apel od lokalnego stowarzyszenia i mieszkańców miasta z wnioskiem o rewizję zabezpieczeń na wiadukcie. Sugestia była taka, że „prześwity” w barierach ochronnych są zbyt duże, co rodzi niebezpieczeństwo wypadnięcie na tory, zwłaszcza w przypadku małych dzieci.

– Naszą rolą jako samorządu jest zawsze wsłuchiwać się w takie merytoryczne uwagi, które mogą poprawić bezpieczeństwo, również komfort dla osób korzystających z tego wiaduktu i zostały wykonane dwie dodatkowe linie górne barier zabezpieczających – mówił włodarz miasta. Choć jak dodał pierwotnie zaprojektowane bariery były zgodne z warunkami technicznymi.

Fragment ulicy Traugutta zostanie poszerzony

Radny Paweł Madej poinformował także, że jeszcze w tym roku przebudowy doczeka się fragment ulicy Traugutta od skrzyżowania z ulicą Klasztorną do wiaduktu. Ulica zostanie poszerzona, pojawi się także układ chodników, który podniesie poziom bezpieczeństwa pieszych i poprawi dojście do klasztoru, boiska, świetlicy czy przejazdu kolejowego.