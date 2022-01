W hali Uniwersyteckiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie rozgrywano mistrzostwa województwa podkarpackiego juniorów i juniorów młodszych. Do rywalizacji przystąpiło 230 zawodniczek i zawodników z 15 klubów Rzeszowszczyzny. Znakomicie spisali się reprezentanci Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola, którzy zdobyli 15 medali i wygrali klasyfikacje medalową w kategorii do lat 18.

Były to pierwsze oficjalne zawody zorganizowane i przeprowadzone w nowoczesnym obiekcie uczelnianym, oddanym do użytku końcem ubiegłego roku. Także KKL Stal jako klub debiutował w oficjalnych zawodach. Połączone siły Victorii i Sparty spisały się na.. medal. Konkretnie na 15 medali, z czego aż 14 było dziełem juniorów młodszych do lat 18. Jedynym medalistą w kategorii wiekowej do lat 20 został Jacek Skrzeszewski, który został mistrzem Podkarpacia w biegu na 1000 m, czas 2:40,84.

Mistrzowie z nowymi rekordami życiowymi

Pięć złotych medali wywalczyli juniorzy do lat 18. Na najwyższym stopniu podium stanęła Kornelia Butryn. Wygrała bieg na 200 m w czasie 26,60. W biegu na 600 m złoty medal odebrała Blanka Machaj – 1:41,51, a Natalia Cygan triumfowała w biegu na 1000 m – 3:03,24. Ostatnie „złoto” na bieżni wywalczył Marek Grykałowski, wygrywając bieg na 600 m – 1:29,74. Cała czwórka ustanowiła rekordy życiowe.

Ostatnim złotym medalistą został Piotr Rydzik. Konkurs pchnięcia kulą wygrał wynikiem 13,28.

Jakub Krasowski podwójnie posrebrzony

Z dwoma medalami srebrnymi i dwoma tytułami wicemistrza województwa wrócił do domu, Jakub Krasowski. Ex-zawodnik Sparty, a od 1 stycznia Stali Stalowa Wola, był drugi w skoku wzwyż i drugi w skoku w dal. Poprzeczkę pokonał na wysokości 185 cm. Tak wysoko skoczyła jeszcze dwójka innych zawodników Tempo 5 Przemyśl: Patryk Pelc i Patryk Panyło. „Złoto” trafiło do Pelca ponieważ zaliczył wysokość 185 cm już w pierwszej próbie, a Krasowski w drugiej. W skoku w dal Krasowski zdobył srebrny medal wynikiem 6,03. Wygrał Daniel Kamiński ze Stali Mielec (6,87 – rek. życ.)

Paulina Zawół przegrała „złoto”o włos

Do „złota” w biegu na 200 m, Kornelia Butryn dołożyła „srebro” w biegu na 300 m. I kolejną „życiówkę” – 42,39. Zawodniczka trenera Stanisława Anioła przegrała z 1,5 roku od siebie starszą Agatą Puzio ze Stali Nowa Dęba – 41,71.

W biegu na 200 m wicemistrzostwo wywalczyła Małgorzata Strzelec (27,57), a w biegu na 60 m druga była Paulina Zawół (8,29 – rek. życ.). Dosłownie o „włos”, bo o 0,6 sekundy, przegrała z Elizą Szalag z Technika Trzcinica.

Szósty medal srebrny zdobyła w pchnięciu kulą Oliwia Wołoszyn – 10,56.

Historia klubu na płotkach pisana

„Tylko” brązowy medal zawisł na szyi Nikoli Żyłki, ale to właśnie 15-lenia płotkarka w szczególny sposób zapisuje się w historii Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola. Jest pierwszą medalistką klubu w mistrzostwach województwa podkarpackiego. Nikola zajęła trzecie miejsce w biegu na 60 m ppł – 11,42.

Brązowymi medalistami zostali także: Małgorzata Strzelec w biegu na 60 m – 8,32 (rek. życ.) oraz Jakub Bembenek w biegu na 200 m – 23,39.

Klasyfikacja medalowa U-18: 1. KKL STAL STALOWA WOLA – 14 (5-6-3), 2. Tempo 5 Przemyśl – 12 (5-3-4), 3. Stal Nowa Dęba – 5 (2-3-0), 4. Stal Mielec – 7 (2–2-3), 5. Technik Trzcinica – 3 (2-1-0), 6. Resovia – 8 (1-4-3)

Klasyfikacja medalowa U-20: 1. Stal Mielec – 6 (1-2-9), 2. Resovia – 12 (5-6-1), 3. Tiki Taka Kolbuszowa – 2 (2-0-0), 4. Komunalni Sanok – 3 (1-0-2), 5. KKL STAL STALOWA WOLA – 1 (1-0-0), 6. Tempo 5 Przemyśl – 4 (0-2-2)

Klasyfikacja medalowa łączna, U-20 i U-18: 1. Stal Mielec – 16 (8-3-5), 2. Resovia – 20 (6-10-4), 3. KKL STAL STALOWA WOLA – 15 (6-6-3), 4. Tempo 5 Przemyśl – 16 (5-5-6), 5. Stal Nowa Dęba – 6 (2-4-0), 6. Technik Trzcinica – 4 (2-2-0), 7. Komunalni Sanok – 6 (2-1-3), 8. Tiki Taka Kolbuszowa – 2 (2-0-0), 9. KKB MOSiR Krosno – 5 (1-1-3), 10. MUKLA Dębica – 7 (1-2-4), 11. LKS Resovia – 2 (1-1-0), 12. KB Krościenko Wyżne – 1 (0-0-1)