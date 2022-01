Stalowowolski magistrat rozstrzygnął przetarg na zadanie pn. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego rozbudowy i przebudowy dróg gminnych: 100997R – Al. Jana Pawła II – droga osiedlowa, 101003R – ul. Wyszyńskiego i 100885R – ul. Partyzantów. Ofertę w postępowaniu złożyła jedna firma ze Stalowej Woli i to właśnie jej powierzono realizację tego zadania.

Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie następujące odcinki dróg: ul. Wyszyńskiego od skrzyżowania z ul. Mickiewicza w kierunku drogi osiedlowej Al. Jana Pawła II – ok. 0,52 km, droga osiedlowa Al. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego (rondo przy sklepie Lidl) do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego (w rejonie budynku Poniatowskiego 39) wraz z odcinkiem łączącym drogę osiedlową z Al. Jana Pawła II w rejonie KFC – ok. 1,43 km, ul. Partyzantów – ok. 0,3 km, ul. Wyszyńskiego od skrzyżowania z ul. Przestrzenną do skrzyżowania z ul. Mickiewicza – ok. 0,28 km

Drogi przed hotelem „Hutnik” mają nawiązywać do oryginalnych założeń miasta modernistycznego, z zachowaniem charakteru i stylistyki, mającej swoje korzenie w art déco i modernizmie. Podobny styl ma się pojawić na skrzyżowania ul. Wyszyńskiego, ul. Narutowicza i ul. Partyzantów. Miasto oczekuje od wykonawcy PFU utworzenia jak największej ilości miejsc postojowych, wykonania wyniesionych przejść dla pieszych oraz zaprojektowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, między innymi elementów oświetleniowych i ostrzegawczych w rejonach przejść dla pieszych. PFU ma zawierać również kwestię przebudowy drogi i terenów przyległych w zakresie niezbędnym do poprawy dostępności tych obszarów dla osób z niepełnosprawnościami.

W zakresie zieleni miasto oczekuje pozostawienia maksymalnie dużej ilości istniejących drzew. W przypadku konieczności usunięcia drzew, wykonawca ma wskazać tereny w celu lokalizacji nasadzeń kompensacyjnych.

W programie funkcjonalno-użytkowym mają zostać uwzględnione także niezbędne kwestie dotyczące branż sanitarnej, elektroenergetycznej czy teletechnicznej.