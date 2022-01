Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli jest w trakcie oceny ofert złożonych w przetargu na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy Osiedla Ogrodowego. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty na 2,4 mln zł, 977,8 tys. zł i 1,5 mln zł. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na połowę lutego.

– Przetargi realizowane na tak duże kwoty mogą trwać nawet cztery miesiące od dnia składania ofert. Jednakże Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli Sp. z o.o. nie zakłada tak długiego okresu. Szacujemy, że uda się rozstrzygnąć postępowania i zawrzeć umowę z pracownią projektową do połowy lutego. Wiele jednak zależy od reakcji wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na wysyłane przez nas pisma stanowiące kolejne kroki w postępowaniu. Jeżeli wykonawcy będą na bieżąco uzupełniać wymagane dokumenty to sprawdzanie przez nas ofert oraz wiarygodności przedsiębiorców znacznie się skróci. Reasumując – celujemy w połowę lutego 2022 r. a czas pokaże czy nam się to uda – mówi Renata Knap, prezes zarządu SIM w Stalowej Woli.

Osiedle Ogrodowe w Stalowej Woli: Powstanie 8 budynków z 236 mieszkaniami

Inwestycja obejmuje budowę 8 budynków, w których znajdować się będzie 236 mieszkań. W ramach Osiedla Ogrodowego oferowane będą mieszkania o różnorodnej strukturze i metrażach. To zarówno mieszkania jedno-, dwu-, trzy-, cztero-, jak i pięciopokojowe, od 27,90 m kw. do 90,70 m kw. zlokalizowane w niewysokich bo 4-kondygnacyjnych budynkach. Każde mieszkanie będzie posiadało dodatkowe miejsce do przechowywania w postaci przynależnej komórki lokatorskiej. Budynki będą wyposażone w windy, mieszkania zaś w balkony.

Część lokali na parterze będzie dysponowało własnymi kameralnymi ogródkami. Na osiedlu przewidziano powstanie 283 miejsc postojowych oraz stojaków rowerowych. Przestrzeń wspólna – zostanie zagospodarowana tak, aby mieszkańcy mogli spędzić czas aktywnie lub na odpoczynku. Z myślą o najmłodszych lokatorach w centralnej części osiedla zaplanowano plac zabaw. W trosce o naturalną roślinność, teren osiedla zostanie zaaranżowany wykorzystując istniejącą już w przestrzeni zieleń. Będą też nowe nasadzenia.

Pracowania projektowa będzie miała 9 miesięcy na opracowanie kompletnej dokumentacji

– Wyłoniona w postępowaniu przetargowym pracownia projektowa będzie miała 6 miesięcy od dnia podpisania umowy na prace projektowe na opracowanie projektu budowlanego Osiedla Ogrodowego i kolejne 3 miesiące na uzyskanie ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę oraz opracowanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. W sumie pracownia projektowa będzie miała 9 miesięcy na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji umożliwiającej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w Stalowej Woli Sp. z o.o. ogłoszenie przetargu na rzeczową realizację Osiedla Ogrodowego – informuje Renata Knap.

– W 2022 r. po zakończeniu prac projektowych, uzyskaniu wszystkich stosownych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, spółka planuje ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy Osiedla Ogrodowego. Tak aby wczesną wiosną 2023 r. ruszyć z pracami budowlanymi – mówi Renata Knap.