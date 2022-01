Ponad tonę tytoniu bez akcyzy, o wartości 525 tys. złotych, zabezpieczyli leżajscy policjanci w miejscowości Stare Miasto. 26-letniemu kierowcy grozi wysoka kara.

Do zdarzenia doszło we wtorek 11 stycznia w miejscowości Stare Miasto. Kryminalni z Leżajska uzyskali informację, że kierujący pojazdem marki Mercedes Sprinter może przewozić znaczne ilości tytoniu bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Wspólnie z policjantami z leżajskiej drogówki zatrzymali wskazany pojazd do kontroli drogowej. W jego środku ujawnili bale tytoniowego suszu.

Przewoził 40 bali nielegalnego tytoniu

26-latek z powiatu kazimierskiego, który kierował mercedesem, został zatrzymany, a pojazd zabezpieczony na policyjnym parkingu. Podczas jego oględzin zabezpieczono 40 bali suszu tytoniowego o łącznej wadze 1042 kg (około 25 kg każda). W działaniach policjantów wsparli funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Rzeszowa wraz z psem służbowym Bianką.

Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego na szkodę Skarbu Państwa wyniosła ponad 525 tys. zł. Kontrabanda została skonfiskowana.

Właściciel nielegalnego towaru usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego.

Czytaj również:

Alkohol i papierosy z przemytu na targu w Stalowej Woli. Nielegalny handel pod przykrywką sprzedaży odzieży i narzędzi