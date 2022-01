Huta Stalowa Wola przygotowuje się do rozpoczęcia produkcji seryjnej Zdalnie Sterowanych Systemów Wieżowych. ZSSW-30 jest uzbrojony w armatę 30 mm Bushmaster Mk 44/S, karabin maszynowy 7,62 mm oraz podwójną wyrzutnię ppk Spike-LR. W najbliższych latach te bezzałogowe wieże znajdą się na wyposażeniu KTO Rosomak oraz nowych pływających bojowych wozów piechoty Borsuk.

Jak informuje Polska Grupa Zbrojeniowa, wprowadzenie ZSSW-30 na wyposażenie wojsk pancernych i zmechanizowanych jest jedną z najpilniejszych potrzeb tego rodzaju wojsk.

System ZSSW-30 to dzieło konsorcjum HSW S.A. oraz WB Electronics

Nowe systemy wieżowe, oparte na innowacyjnym, krajowym systemie kierowania ogniem działającym z funkcją hunter-killer, oznaczają skokowy wzrost zdolności do skutecznego rażenia pododdziałów zmechanizowanych przeciwnika.

System został opracowany przez konsorcjum złożone z Huty Stalowa Wola S.A. oraz WB Electronics.

– ZSSW-30, owoc współpracy przemysłu państwowego z prywatnym, to jeden z naszych najważniejszych produktów, którego wdrożenie do Sił Zbrojnych RP przewidujemy w najbliższym czasie. Potrzeby wojska na wieże ZSSW-30 są znaczące i obejmują nie tylko jednostki operujące kołowymi transporterami opancerzonymi, ale także w dalszej kolejności NBPWP Borsuk, który aktualnie przygotowujemy do produkcji przedseryjnej – powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Zamówienie na armaty Bushmaster Mk 44

W celu przyśpieszenia procesu produkcyjnego Huta Stalowa Wola S.A. rozpoczęła budowanie łańcuchów dostaw kluczowych komponentów oraz podzespołów. Wystosowano m.in. zamówienie na partię armat Bushmaster Mk 44 do producenta tego rozwiązania – firmy Northrop Grumman.

Jednocześnie prowadzone są prace przygotowawcze do ustanowienia potencjału serwisowo-produkcyjnego, który pozwoli produkować sprzęt w ilościach wymaganych przez zamawiającego, w tym z udziałem polonizacji niektórych komponentów.

Huta Stalowa Wola gotowa na produkcję komponentów do ZSSW-30

– Już dzisiaj jesteśmy gotowi na produkcję polskich komponentów istotnych z punktu widzenia ZSSW-30, jak optoelektronika, systemy napędów, sterowania, stabilizacji czy też łączności i kierowania ogniem, które są efektem realizacji pracy rozwojowej. To wszystko zapewni zarówno wykonawcy, jak i przede wszystkim Ministerstwu Obrony Narodowej bezpieczeństwo dostaw systemu, również w wersji dla NBPWP Borsuk – podkreślił Bartłomiej Zając, prezes zarządu Huty Stalowa Wola S.A.

Armata, karabin, wyrzutnia

Zdalnie Sterowany System Wieżowy przeznaczony jest do zwalczania, niszczenia lub obezwładniania w różnych warunkach klimatycznych, niezależnie od pory doby, celów lekko i silnie opancerzonych oraz innych obiektów przeciwnika, w tym jego infrastruktury oraz do wsparcia ogniowego pododdziałów w czasie prowadzenia działań bojowych.

ZSSW-30 jest uzbrojony w armatę 30 mm Bushmaster Mk 44/S, karabin maszynowy 7,62 mm oraz podwójną wyrzutnię ppk Spike-LR.

Wyposażenie ZSSW-30

dwuosiowa stabilizacja uzbrojenia podstawowego, armaty i karabinu maszynowego,

dwuosiowo niezależnie stabilizowane urządzenia obserwacyjne zarówno dla dowódcy, jak i operatora uzbrojenia,

dodatkowe urządzenie obserwacyjne do prowadzenia działań bojowych w trybie awaryjnym wraz z peryskopem szerokokątnym,

tryby HUNTER-KILLER oraz KILLER-KILLER,

system wykrywania opromieniowania laserowego OBRA-3 SSP-1 zintegrowany z 8 wyrzutniami granatów dymnych,

system komunikacji wewnętrznej FONET,

możliwość prowadzenia ognia w trybie automatycznym i awaryjnym, unikalny wielozadaniowy system kontroli ognia wspierający obsługę amunicji programowalnej ABM

W projekt zaangażowanych jest szereg dostawców z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, m.in. PCO S.A., odpowiadające za optoelektronikę, Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. dostarczające uzbrojenie pomocnicze czy Rosomak S.A. z Siemianowic, współpracujący w obszarze przygotowania KTO Rosomak 8×8 do integracji z ZSSW. W projekcie znaczącą grupę dostawców stanowią również inne polskie przedsiębiorstwa.