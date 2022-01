Jakub Jakimiuk jest kolejnym po Krystianie Żelisce i Jakubie Cukrowskim piłkarzem z letniego zaciągu Marka Citko, który opuszcza „Stalówkę”. Pierwszy definitywnie rozwiązał kontrakt, drugi został wypożyczony do IV-ligowego Lewarta Lubartów, a trzeci wyląduje najprawdopodobniej w Łagowie.

Trzy lata temu Jakub Jakimiuk – wychowanek MOPS Białystok trafił pod skrzydła menedżera Marka Citko i rundę wiosenną sezonu 2018/19 dokończył na wypożyczeniu do ŁKS-u Łomża. Kolejne dwa sezony spędził w 3-ligowym KP Wasilków, dla którego strzelił w poprzednim sezonie 5 goli, a latem znalazł się w Stalowej Woli.

Nie dostawał jednak jesienią zbyt wiele szans na grę w pierwszym zespole, wystąpił raptem w kilku meczach po 15-20 minut. Zdobył 1 bramkę. W spotkaniu z Orlętami Radzyń Podlaski, w którym w roli trenera debiutował Łukasz Bereta. Po zakończeniu rundy jesiennej został wystawiony na listę transferową.

Krystian Żelisko wrócił do Lewarta Lubartów

Na liście transferowej sporządzonej po rundzie jesiennej znalazł się także inny piłkarz, który kilka lat temu trafił do agencji menedżerskiej Marka Citko – Krystian Żelisko. Pierwszym jego klubem była Niwa Łomazy. W wieku juniora przeniósł się do Widoku Lublin, z którego został wykupiony przez Wisłę Puławy. „Duma Powiśla” wypożyczyła go do Lewarta, dla którego w ubiegłym sezonie zdobył 12 goli.

Klub z Lubartowa spadł z 3 ligi, a Żelisko wylądował w Stali. Wystąpił w 14 meczach, ale tylko w dwóch w pełnym wymiarze czasowym. Ani razu nie udało mu się wpisać na listę strzelców. W związku z tym, że nie było chętnego na jego wykupienie, a sam piłkarz nie miał zamiaru rozwiązywać umowy ze Stalą, został wypożyczony na pół roku do Lewarta. Wrócił więc tam, skąd przyszedł i być może ponownie stanie się zawodnikiem Stali, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu tego sezonu.

Jakub Cukrowski w Łagowie?

Trzecim piłkarzem, który trafił do Stali Stalowa Wola za kadencji Marka Citki, a z którym klub pożegnał się po zakończeniu pierwszej rundy jest Jakub Cukrowski. Wychowanek Granatu Skarżysko-Kamienna przyszedł na Hutniczą z rezerw Korony Kielce.

Zagrał jesienią w 8 meczach. Tylko w jednym od początku do końca – w inauguracyjnej wyjazdowej potyczce Stali z Avią. Młodym bocznym obrońcą zainteresowany jest podobno klub z Łagowa.

Wcześniej umowy ze Stalą rozwiązali: Jakub Cukrowski, Adriana Knurovski i Aboubacar Conde.

Stal Stalowa Wola zagra ze Stalą Rzeszów i KSZO

Nowe twarze w Stali? Jedynym jak dotąd nowym piłkarzem, który już podpisał umowę ze Stalą jest napastnik Ruchu Chorzów Michał Biskup. Z wypożyczeń wrócili: Łukasz Konefał i Przemysław Stelmach oraz Filip Szifer, którego choroba wyłączyła na kilka miesięcy z treningów i grania.

W najbliższą sobotę Stal rozegra dwa sparingi, z liderem II ligi Stalą Rzeszów i z KSZO. Obydwa spotkania odbędą się w Rzeszowie.