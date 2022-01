18 stycznia 2022 roku Zarząd Powiatu Stalowowolskiego zdecydował, że to właśnie Monika Pachacz-Świderska pokieruje stalowowolską lecznicą. Przed nią 6 lat rządów.

Od sierpnia 2021 roku Monika Pachacz-Świderska pełniła obowiązki dyrektora szpitala w Stalowej Woli. Była też jedyną kandydatką, która aplikowała na to stanowisko w ogłoszonych pod koniec ubiegłego roku dwóch postępowaniach konkursowych. W związku z tym, że nie miała kontrkandydatów, konkursy zostały unieważnione, a zgodnie z przepisami, decyzję o zatrudnieniu jej – w oparciu o opinię komisji konkursowej, podjął w dniu 18 stycznia 2022 roku Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.

Nowy dyrektor szpitala to osoba z dużym doświadczeniem zawodowym

– O tym, że jest odpowiednią osobą na to stanowisko, wiedziałem już w sierpniu, gdy powierzaliśmy jej pełnienie obowiązków dyrektora szpitala. A przez te pół roku, które minęło od tamtej pory, tylko utwierdziłem się w tym przekonaniu. Pani Monika Pachacz-Świderska pracowała w przeszłości w naszym szpitalu przez kilkanaście lat, doskonale go zna i bardzo szybko się w nim na nowo odnalazła. Dzięki swojemu doświadczeniu, na szpital patrzy zarówno z perspektywy lekarza, jak i managera i to jest szczególnie cenne. Mimo tego ekstremalnie trudnego czasu, w jakim z powodu epidemii znalazła się nasza służba zdrowia, liczę, że uda jej się tak kierować stalowowolską lecznicą, żeby wykorzystać jej mocne strony i poprawić te słabsze. Zapewniam, że Zarząd Powiatu na pewno będzie ją wspierał w tych działaniach – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Monika Pachacz-Świderska ze szpitalem w Stalowej Woli związana jest od 2003 roku

Monika Pachacz-Świderska urodziła się w Stalowej Woli. Ukończyła Śląską Akademię Medyczną – Wydział Lekarski w Zabrzu. W latach 2003-2017 roku pracowała na Oddziale Wewnętrznym SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. W tym czasie, jako lekarz pracowała również w Poradni Hematologicznej, Centralnej Pracowni Ultrasonograficznej, a także jako lekarz dyżurny na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Przez kilka miesięcy pełniła również obowiązki zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.

W 2017 roku objęła stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, a od stycznia do sierpnia 2020 roku pełniła obowiązki dyrektora tej placówki. Następnie objęła stanowisko z-cy dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Powiatowym w Nisku, po czym od 1 sierpnia 2021 r. pełniła obowiązki dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.