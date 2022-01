W październiku 2021 roku na ratuszu w Wilnie, Valerjan Romanovski – Polak pochodzący z Litwy pobił rekord Guinnessa w najdłuższym przebywaniu w lodzie. Umieszczony w szklanym pojemniku, zasypany po głowę kostkami lodu, wytrzymał 3 godziny 1 minutę i 25 sekund!

W czwartek, 27 stycznia najsłynniejszy Coldman świata przyjedzie do Stalowej Woli. W tym dniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Popiełuszki o godzinie 18 odbędzie się spotkanie z Valerjanem Romanovskim, którego organizatorem jest Klub Morsów „Lodołamacze” Stalowa Wola.

Polak pochodzący z Wileńszczyzny jest kilkukrotnym rekordzistą Księgi Guinnessa. Nie tylko w najdłuższym przebywaniu w lodzie. Ekstremalne minusowe temperatury to największy jego żywioł. Uwielbia nie tylko morsowanie, ale także jazdę na rowerze w ekstremalnych warunkach pogodowych i terenowych. W tej dyscyplinie także może pochwalić się rekordem, który został wpisany do Księgi Guinessa. W 2014 roku pobił rekord jeździe non-stop na rowerze górskim. Przejechał 758 km w ciągu 48 godzin. Trzy lata później w lutym 2017 roku na Syberii ustanowił swój pierwszy rekord Guinessa w warunkach zimowych. Został pierwszym człowiekiem, który przejechał na rowerze, przez dwie doby non stop, blisko pół tysiąca kilometrów w temperaturze minus 40 stopni Celsjusza.

W związku z ograniczoną ilością miejsc, na czwartkowe spotkanie z rekordzistą Guinnessa obowiązują zapisy telefoniczne pod nr 637 317 270.