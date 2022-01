Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że 17 stycznia do godz. 19 prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h. Wiatr zachodni, po południu skręcający na północno-zachodni. Najsilniejsze porywy wystąpią przed południem. Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu.