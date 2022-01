Gminy powiatu stalowowolskiego przegłosowały podwyżki pensji dla swoich włodarzy. W górę poszły także diety radnych. Podwyżki są konsekwencją podpisanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe została uchwalona przez Sejm 11 sierpnia. Dokonuje ona zmian w systemie wynagradzania prezydenta oraz byłych prezydentów, a także zasad ustalania maksymalnej wysokości diet lub wynagrodzeń w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli.

Gmina Pysznica

Wynagrodzenie wójta gminy Pysznica Łukasza Bajgierowicza po zmianie wynosi 15626 zł, z czego wynagrodzenie zasadnicze to 9500 zł, dodatek funkcyjny – 2520 zł, dodatek specjalny w wysokości 30 proc. łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 3606 zł. Plus dodatek stażowy. Dotychczas pensja wójta gminy Pysznica opiewała na 9240 zł. Na pensję włodarza gminy składały się następujące czynniki: wynagrodzenie zasadnicze – 4700 zł, dodatek funkcyjny – 1900 zł, dodatek specjalny w wysokości 40 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 2640 zł. Plus dodatek stażowy. Podwyżką objęte zostały również diety radnych, które ustalono w następujących wysokościach: przewodniczący rady gminy – 2000 zł (dotychczas 1340 zł), zł, wiceprzewodniczący rady gminy – 1000 zł (780 zł), przewodniczący komisji stałych – 950 zł (750 zł), radny – 900 zł (700 zł).

Gmina Radomyśl nad Sanem

Wynagrodzenie wójta gminy Radomyśl nad Sanem Jana Pyrkosza po zmianie wynosi 14807 zł. W tym wynagrodzenie zasadnicze – 8710 zł, dodatek funkcyjny – 2680 zł, dodatek specjalny – 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 3417 zł. Plus dodatek stażowy. Przed nowelizacją ustawy wynagrodzenie wójta gminy Radomyśl nad Sanem wynosiło 9240 zł, z czego wynagrodzenie zasadnicze – 4700 zł, dodatek funkcyjny – 1900 zł, dodatek specjalny – 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 2640 zł. Plus dodatek stażowy.

W górę poszły także diety radnych. Dieta dla przewodniczącego Rady Gminy – 1800 zł (dotychczas 1340 zł), dieta dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy za udział w sesji – 500 zł (350 zł), a w przypadku prowadzenia sesji – 600 zł (500 zł), dieta dla radnych za udział w sesji – 500 zł (350 zł), dieta dla przewodniczących stałych i doraźnych komisji rady gminy za udział w posiedzeniach komisji – 450 zł (300 zł), dieta dla zastępców przewodniczących stałych i doraźnych komisji rady gminy w przypadku prowadzenia obrad komisji – 450 zł (300 zł). Dieta dla członków komisji stałych oraz komisji doraźnych za udział w posiedzeniach komisji – 400 zł (250 zł). Dieta dla sekretarza komisji skarg, wniosków i petycji w przypadku prowadzenia obrad komisji – 450 zł (300 zł).

Gmina Bojanów

Wynagrodzenie wójta gminy Bojanów Sławomira Serafina po podwyżce wynosi 14755 zł, z czego wynagrodzenie zasadnicze – 8200 zł, dodatek funkcyjny – 3150 zł, dodatek specjalny – 3405 zł. Plus dodatek stażowy. Dotychczas było to 9240 zł, w tym wynagrodzenie zasadnicze – 4700 zł, dodatek funkcyjny – 1900 zł, dodatek specjalny – 2640 zł. Plus dodatek stażowy.

Diety radnych po zmianie kształtują się w następujący sposób: przewodniczący rady – 1800 zł (było 1300 zł), wiceprzewodniczący rady – 900 zł (600 zł), przewodniczący komisji stałych – 900 zł (600 zł), radni – 800 zł (500 zł).

Gmina Zaklików

Po nowelizacji ustawy pensja burmistrza Zaklikowa Dariusza Toczyskiego wynosi 14820 zł, z czego wynagrodzenie zasadnicze – 8700 zł, dodatek funkcyjny – 2700 zł, dodatek specjalny – 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 3420 zł. Plus dodatek stażowy. Dotychczas było to 8910 zł, w tym wynagrodzenie zasadnicze – 4700 zł, dodatek funkcyjny – 1900 zł, dodatek specjalny – 35 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 2310 zł. Plus dodatek stażowy.

Diety radnych po podwyżce kształtują się w następujący sposób: przewodniczący Rady Miejskiej – 1700 zł (było 1300 zł), wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – 1300 zł (950 zł), przewodniczący komisji stałych i komisji rewizyjnej – 1000 zł (700 zł), radni, będący członkami komisji – 850 zł (600 zł).

Gmina Zaleszany

Wynagrodzenie wójta gminy Zaleszany Pawła Gardego po zmianie wynosi 17095 zł, z czego wynagrodzenie zasadnicze – 10000 zł, dodatek funkcyjny – 3150 zł, dodatek specjalny w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 3945 zł. Plus dodatek stażowy. Dotychczas wynagrodzenie wójta gminy Zaleszany opiewało na 9240 zł, w tym wynagrodzenie zasadnicze – 4700 zł, dodatek funkcyjny – 1900 zł, dodatek specjalny w wysokości 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 2640 zł. Diety radnych po nowelizacji ustawy wynoszą: przewodniczący Rady Gminy – 1889,63 zł (było 1342,07 zł), wiceprzewodniczący Rady Gminy – 1050 zł (850 zł), przewodniczący komisji – 1000 zł (800 zł), radny oraz zastępca przewodniczącego komisji – 900 zł (700 zł).