W poniedziałek 17 stycznia odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod biurowiec Urbi Ferro, który powstanie w Stalowej Woli. Obiekt będzie dysponował powierzchnią najmu przekraczającą 6 tys. metrów kwadratowych. Zakończenie prac i oddanie biurowca do użytku ma nastąpić w połowie 2023 roku.

– Wskazując działkę, na której powstanie biurowiec Urbi Ferro, realizujemy jedno z założeń Programu Fabryka czyli wzmacnianie potencjału centrów miast. To ścisłe centrum Stalowej Woli, dobrze skomunikowane, przy węźle przesiadkowym, miejsce w którym toczy się życie oraz znajdują się liczne punkty handlowe i usługowe. Stanowi to ważny aspekt potęgujący atrakcyjność naszego wspólnego przedsięwzięcia. Ta inwestycja uzupełnia także wielki plan Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola, który również realizujemy wspólnie z ARP. Stalowa Wola, oprócz nowych terenów inwestycyjnych, w swojej ofercie będzie miała nowoczesny, wysokiej klasy biurowiec, dedykowany dla inwestorów biznesowych, tworząc miejsca pracy dla mieszkańców Stalowej Woli i regionu – podkreślał Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Biurowiec stanie u zbiegu ulic Okulickiego i Floriańskiej

U zbiegu ulic Okulickiego i Floriańskiej w Stalowej Woli powstanie trzykondygnacyjny biurowiec łączący funkcje biurowe i handlowo-usługowe. Za projekt budynku odpowiada krakowska pracownia URBA Architects. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Adamietz.

– Realizacja inwestycji zakończy się na przełomie czerwca i lipca 2023 roku. Od miesiąca lutego rozpoczynamy proces komercjalizacji. Łączne nakłady inwestycyjne to jest trochę ponad 40 milionów, włącznie z wartością gruntu. Powstanie tu nowoczesny biurowiec modernistyczny z jasną elewacją, grafitową stolarką okienną – mówił Mariusz Domeradzki, prezes Operator ARP sp. z o.o.

Na parterze trzykondygnacyjnego budynku będą mieściły się lokale usługowe, dostosowane do potrzeb szerokiego wachlarza najemców – sklepów, restauracji, lokali usługowych. Na dwóch piętrach znajdować się będą przestrzenie biurowe o dużej rozpiętości metraży. Elementem wyróżniającym biurowiec będzie centralnie położone patio obsadzone drzewami, tak, by stanowiło ono zieloną enklawę wewnątrz budynku.

Urbi Ferro to wielofunkcyjny, nowoczesny obiekt o powierzchni najmu przekraczającej 6 tys. m kw.

– Jest to inicjatywa, która ma wspierać miasta średniej wielkości Stalowa Wola, Włocławek, Elbląg, Radom. Są to miasta, które chcemy wyposażyć w nowoczesną, wysokiej klasy powierzchnię biurowo-usługową, odpowiadającą potrzebom zarówno przedsiębiorców lokalnych, ale również odpowiadającą na zapotrzebowanie pojawiające się w związku z działaniami, które prowadzimy wspólnie w zakresie pozyskania inwestorów zagranicznych, spoza regionu – mówił Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

Dla inwestycji przewidziano 133 miejsca parkingowe w garażu podziemnym i na powierzchni wraz ze stanowiskami do ładowania samochodów elektrycznych.

– Efektywna powierzchnia najmu to jest około 6000 m kw. Miało być trochę ponad 5 tysięcy m kw. , ale udało nam się na tyle zoptymalizować projekt, że przy zachowaniu tej samej powierzchni całkowitej, tej samej kubatury, tej samej bryły budynku mamy tam prawie 1000 m kw. więcej. Znajdzie się tam dużo nowoczesnych rozwiązań, czyli odzysk wody szarej i fotowoltaika. Będzie to budynek pasywny. Miejsce przygotowane dla 300 do 450 osób – mówił Mariusz Domaradzki.