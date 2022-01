Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa i wprowadzonym w roku ubiegłym lockdownem, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu wrócił do organizacji zimowej przeprawy Wisły wpław.

Do szóstej edycji, która odbyła się 15 stycznia, zgłosiło się około 50 amatorów morsowania, między innymi z Sandomierza, Tarnobrzega, Rzeszowa, Mielca, Stalowej Woli, a także Krakowa i Warszawy .

Do „walki” z Wisłą, której temperatura tego dnia wynosiła około 1 stopnia Celsjusza, a odczuwalna temperatura powietrza około minus 5 stopni Celsjusza, stanęło dziesięć 5-osobowych zespołów. Do pokonali mieli około 450 metrowy odcinek w poprzek rzeki. Kiedy jedna grupa kończyła pływanie, do wody wchodziła następna. Nad morsami czuwali ratownicy na łodziach.