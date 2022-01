Ponadto 6 stycznia 2022 r. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu był organizatorem zawodów strzeleckich pn. Puchar Myśliwi na rzecz dzieci w Kenii, których celem była zbiórka środków finansowych na rzecz tzw. „adopcji na odległość”. Zebrano łącznie blisko 8 tyś. zł.

Dzięki zebranym funduszom uda się opłacić naukę oraz pobyt w Domu Dziecka aż sześciorgu dzieciom w Kenii. Ośrodek, z którego pochodzić będą dzieci nazywa się Acts of Mercy i jest położony w pobliżu miejscowości Mujwa. Mieszka tu oraz pracuje blisko 50 sierot w wieku od 2 do 17 lat. Dzieci w tej placówce mają obowiązki związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Dom Dziecka we własnym zakresie zabezpiecza dla siebie żywność. Posiada kilkanaście świń, kóz, króliki, kury oraz krowy. Dzieci pracują przy inwentarzu zwierzęcym oraz przy uprawie ziemi, na której rośnie kukurydza, bananowce oraz warzywa.

Ośrodek ten to dom do którego trafiają dzieci z niepełnosprawnością, chore oraz porzucone przez rodziców. Placówka nie ma żadnego wsparcia od rządu czy władz lokalnych.

„Finansowanie ośrodka odbywa się przede wszystkim z wpłat ludzi dobrej woli – takich jak my, myśliwych. Nauka w Kenii jest odpłatna. Kto nie ma pieniędzy po prostu nie chodzi do szkoły. Można sobie wyobrazić los sierot. Dzięki naszemu wsparciu przez najbliższy rok sześcioro z dzieci będzie mieć zapewnioną edukację w szkole oraz dach nad głową i jedzenie. W Afryce to bardzo wiele. Poziom życia mieszkańców Kenii jest nieporównywalnie gorszy niż u nas. Dzieci jedzą codziennie ten sam posiłek – jest to ryż z fasolą lub parowana kukurydza. Zamieszczone zdjęcia przedstawiają dzieci z Ośrodka w którym na co dzień mieszkają i żyją. Możemy być z siebie dumni, że jako myśliwi potrafiliśmy się zjednoczyć na rzecz pomocy dzieciom w Afryce. Wrażliwość zmienia świat i pozwala mieć nadzieję na to, że stanie się on lepszym” – informują myśliwi.