Unijny certyfikat covidowy, potwierdzający między innymi przyjęcie szczepionki, ulegnie skróceniu. Nowe certyfikaty będą obowiązywać przez dziewięć miesięcy.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) wprowadzony został w celu usprawnienia weryfikacji pasażerów podróżujących między krajami, pod kątem profilaktyki COVID-19. Można go uzyskać: po przyjęciu przynajmniej jednej dawki szczepionki przeciw COVID-19 (kraje unijne same decydują, czy wystarczy jedna dawka, czy uznawane będzie tylko szczepienie dwudawkowe. Polska wymaga pełnego zaszczepienia), po otrzymaniu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (w takim przypadku takie zaświadczenie ważne jest 48 godzin) oraz po przechorowaniu COVID-19 (ważny od 11. dnia do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR).

Jak długo ważny jest Unijny Certyfikat COVID-19?

W grudniu 2021 roku Komisja Europejska przyjęła przepisy, według których po szczepieniu podstawowym na COVID-19 unijny certyfikat covidowy będzie ważny przez ok. 9 miesięcy, czyli 270 dni, a nie, jak to było do tej pory, przez rok. Do przedłużenia ważności dokumentu będzie wymagana dawka przypominająca. Nowe przepisy będą obowiązywać w 27 krajach UE od 1 lutego 2022 roku.

Zmiany dotyczą również skrócenia ważności certyfikatów dla dawki przypominającej podawanej osobom zaszczepionym, które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciw COVID-19. Do 9 miesięcy skróceniu ulegnie również ważność certyfikatów w przypadku dawki dodatkowej, którą po 28 dniach przyjmują pacjenci z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie może być niewystarczająca.

Gdzie można pobrać certyfikat covidowy?

Certyfikat poświadczający szczepienie wręczany jest w formie drukowanej z widocznym kodem QR tuż po wizycie w punkcie szczepień. Certyfikat można również pobrać po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub mieć je stale przy sobie w aplikacji moje IKP.

Na ten moment osobom zaszczepionym będzie się pojawiać informacja, że certyfikat ważny jest przez rok. Natomiast po 1 lutego termin ważności certyfikatu powinien ulec automatycznej aktualizacji.

Czytaj również:

Testy i szczepienia przeciw COVID-19 „krok po kroku”