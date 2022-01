W minionym roku w stalowowolskim Urzędzie Stanu Cywilnego odnotowano 623 urodzenia. Na świat przyszło 316 chłopców i 307 dziewczynek. Rodzice swoim córkom najchętniej nadawali imiona Maja – 16, Julia – 14, Zofia – 12, Maria – 11, Emilia – 8, synom zaś Szymon – 18, Antoni – 16, Michał – 13, Nikodem – 10, Franciszek – 9.

Wśród najrzadziej wybieranych imion dla potomków w 2021 roku znaleźli się m.in. Salwador, Nestor, Leonia, Lilly, Melisa. W 2015 roku na świat przyszło 671 dzieci, w 2016 roku 694 dzieci, w 2017 roku powitaliśmy wśród nas 775 maluchów. W 2018 roku na świat przyszło 644 szkrabów, w 2019 – 598 dzieci, w 2020 – 619 dzieci, zaś w 2021 – 623.

W 2021 roku w związek małżeński zawarło 260 par

W ciągu minionych dwunastu miesięcy ślub wzięło 260 par z czego 99 małżeństw zawierano przez kierownikiem USC (w USC), 9 par zawarło związek małżeński poza USC, 3 pary złożyły oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem USC (poza USC w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawienia wolności). 149 par ślubowało przed duchownym. W 2021 r. na terenie Stalowej Woli zawarto 4 małżeństwa par mieszanych, w których stroną byli obywatele: Egiptu, Rumuni, Włoch oraz Republiki Południowej Afryki.

Dla porównania w 2020 roku związek małżeński zawarło 239 par, w 2019 roku – 309 par, w 2018 – 338 par, w 2017 roku ślub wzięło – 322 pary, w 2016 – 313 par, zaś w 2015 na złożenie przysięgi małżeńskiej zdecydowało się 343 pary.

Urząd Stanu Cywilnego w Stalowej Woli w roku 2021 zarejestrował – 942 zgony

Urząd Stanu Cywilnego w Stalowej Woli w roku 2021 zarejestrował – 942 zgony, w 2020 roku były to 853 osoby. W latach poprzednich statystyki przedstawiały się następująco: 2019 – 708 osób, 2018 – 681 – osób, 2017 – 720 osób, 2016 – 685 osób, zaś w 2015 – 695 osób.

Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Stalowej Woli na dzień 1 stycznia 2022 r. to 56468

Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Stalowej Woli na dzień 1 stycznia 2022 r. to 56468. Na dzień 1 stycznia 2021 roku było to 57699 osób. 1 stycznia 2020 roku było to 59100 osób. Liczba mieszkańców Stalowej Woli na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiła 59818 osób, zaś rok wcześniej było to 60607 mieszkańców.