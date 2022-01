Prezydent Stalowej Woli ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Do stalowowolskich klubów i stowarzyszeń sportowych trafi ponad dwa milionów złotych.

Wnioski przyjmowane będą do 24 stycznia, a o tym, kto ile dostanie z miasta, zostanie podane do publicznej wiadomości, najpóźniej 15 lutego.

W tym roku planowana wysokość środków publicznych na realizację dwóch zadań wynosi łącznie 2 034 000 zł. Na zadanie „Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych, przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów” przeznaczona jest dotacja w wysokości 1 584 000 zł, a na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych” – 450 000 zł.

Ostateczną decyzję podejmie prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty wraz z wymaganymi załącznikami i złożenie go w terminie do 24 stycznia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 w Biurze Obsługi Klienta lub drogą pocztową z dopiskiem nazwy oferenta oraz nazwy zadania na kopercie. Szczegółowe informacje na bip.stalowawola.pl.

Zgodnie z regulaminem konkursu, Komisja Konkursowa zaproponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o określone kryteria w zależności od zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacji kosztów jego realizacji. Ostateczną decyzję podejmie natomiast prezydent miasta.

3 ligowi piłkarze Stali PSA przebili wyraźnie 3 ligowych koszykarzy ZKS Stal

W ubiegłym roku 2021 najwięcej kasy z zadania nr 1, czyli „Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów” trafiło do Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola. Trzecioligowa drużyna otrzymała na to zadanie – 720 000 zł. Po 85 000 zł dostali: 3-ligowi koszykarze Stali oraz zawodowa grupa kolarska Voster ATS, a 5 000 zł Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli.

Najmniej „przytulili” tenisiści KS Efektowni.pl, najwięcej lekkoatleci KKS Victoria

Natomiast największym beneficjentami zadania nr 2 – „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych” byli: Katolicki Klub Sportowy Victoria, który „przytulił” 110 000 zł, Zakładowy Klub Sportowy Stal – 60 000 zł, Stal Piłkarska Spółka Akcyjna – 50 000 zł, Parafialny Klub Sportowy San Rozwadów – 40 000 zł i Akademia Piłkarska Stalowa Wola – 25 000 zł.

Pozostałe kluby i stowarzyszenia: Stowarzyszenie Przyjaciół

Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów „Pokój i Dobro” – 20 000 zł, CSM Kuźnia Koszykówki – 20 000 zł, MKT Stalowa Wola – 18 000 zł, MKL Sparta – 18 000 zł, Stal Boxing Team – 18 000 zł, SALF Guliwer – 10 000 zł, UKS Sportowa Pasja – 10 000 zł, Klub Kolarski Sokół – 10 000 zł, Rozwadowskie Towarzystwo Sportowe – 10 000 zł, Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń” – 9 000 zł, MKS Ring Sikorski – 7 000 zł, KP Aquila – 5 000 zł, KS Efektowni.pl – 5 000 zł

Łącznie w roku 2021 na zadanie nr 1 i zadanie nr 2 wydano – 1 340 000 zł.