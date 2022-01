Na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli rajcy dali zielone światło dla zamiany nieruchomości gruntowych pod Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola. Przedmiotem zamiany będą działki o powierzchni 103 ha, na terenie gminy Baranów Sandomierski, na działki będące we władaniu Lasów Państwowych zlokalizowane w sąsiedztwie HSW.

– W ramach pierwszej zamiany wskazujemy część działek, które zostały zakupione przez miasto Stalowa Wola na terenie gminy Baranów Sandomierski. W ramach projektu uchwały przedstawiana jest zamiana łącznie 8 działek o łącznej powierzchni 103,5 ha powierzchni – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Miasto działki zlokalizowane na terenie gminy Baranów Sandomierski chce wymienić na nieruchomości o powierzchni 103,08 ha znajdujące się poniżej Huty Stalowa Wola, IKEI.

– Działki na terenie miasta Stalowej Woli, o zamianę, których wnioskujemy są to działki, od dawna procedowane i przygotowywane do rozszerzenia strefy przemysłowej – zaznaczył włodarz miasta.

Radni dali zielone światło na zamianę nieruchomości gruntowych pod Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych głosowało 21 radnych, dwoje radnych wstrzymało się od głosu (Renata Butryn, Dariusz Przytuła).

Zielone światło ze strony radnych pozwoli prezydentowi na wystąpienie do ministra klimatu i środowiska z wnioskiem o zamianę nieruchomości, który następnie trafi do komisji sejmowej właściwej do spraw środowiska.

– Po uzyskaniu tych zgód będzie procedowana zamiana na szczeblu dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Później będą dalsze czynności ze strony miasta dotyczące uzbrojenia tego terenu – wyjaśnił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Radny Damian Marczak podczas sesji pytał o działki na terenie gminy Zaleszany, które miasto planuje nabyć i poddać zamianie. Prezydent poinformował, że te tereny na chwilę obecną są jeszcze oceniane przez Lasy Państwowe pod względem wymogów stawianych w zapisach specustawy.