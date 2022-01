Mija kolejna doba poszukiwań zaginionej Celiny Baran. Dziś do akcji włączyła się straż pożarna.

– Wraz z JRG1 braliśmy dziś udział w poszukiwaniach osoby zaginionej, mieszkanki naszego miasta. Wyznaczony dla nas zakres poszukiwań to koryto rzeki San: od promu w miejscowości Czekaj Pniowski do mostu na Brandwicy. JRG1 Stalowa Wola przeszukiwała brzegi rzeki od mostu na Brandwicy do mostu w Pysznicy – czytamy na FB OSP Stalowa Wola.

Na szczęście strażacy przeszukując rzekę nie znaleźli ciała kobiety.

Szczegóły zaginięcia 65-letniej mieszkanki Stalowej Woli w artykule poniżej:

Stalowa Wola. Zaginęła 65-letnia Celina Baran