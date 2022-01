11 stycznia przy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku do użytku oficjalnie oddana została winda elektryczna dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Urządzenie to znacznie poprawi jakość pracy niżańskiej placówki i zapewni swobodny dostęp jej podopiecznym.

Koszt realizacji zadania to 400 000 zł, z czego 150 000 zł to dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, a pozostała część to wkład własny Powiatu. Wykonawcą inwestycji jest Firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna z Tomaszowa Mazowieckiego.

Kolejna winda na terenie Powiatu Niżańskiego z myślą o osobach niepełnosprawnych

– Inwestycja ta jest bardzo ważna w aspekcie funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku. Cały czas mamy świadomość iż wsparcie osób niepełnosprawnych w komunikowaniu się, przemieszczaniu się bez przeszkód i barier architektonicznych oraz eliminowanie tych barier jest szczególnie ważne. Cieszymy się, że środki na ten cel udało się pozyskać i przede wszystkim, że udało się ją ukończyć w tak krótkim czasie. Mam nadzieję, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która często świadczy usługi na rzecz osób niepełnosprawnych i Powiat Niżański, który wykonał tę windę sprawi, że dzięki temu urządzeniu przemieszczanie się rodziców ze swoimi pociechami zwłaszcza, gdy dziecko porusza się na wózku, ułatwi dostęp na pierwsze piętro placówki – mówił starosta niżański Robert Bednarz.

To nie koniec inwestycji w tym budynku

– Mogę powiedzieć, że jest to pierwszy etap pracy związanej z remontami, przebudową i działaniami inwestycyjnymi dotyczącymi tego budynku. Jesteśmy na etapie projektowym termomodernizacji. Myślę, że jeżeli środki finansowe będą dostępne, to jest szansa, że rozpoczniemy realizację tego zadania w roku 2022. Winda to pierwszy etap, a za chwilę i kolejne elementy inwestycyjne w tym obiekcie – poinformował starosta.

Winda podniesie przede wszystkim jakość pracy

– Dzięki temu, że istnieje winda, którą oficjalne dzisiaj uruchomiliśmy, podniesie się jakość pracy naszej poradni. Wśród naszych klientów, jest co raz więcej osób niepełnosprawnych. Dzieci przede wszystkim. To nie jest tak, że były one pozbawione naszej pomocy. Odbywało się to na takiej zasadzie, że po prostu jeździliśmy do domów. Ale w takim przypadku nie zawsze mogliśmy zabrać ze sobą wszystko, co było nam potrzebne, a dzięki windzie dostęp do nas będzie dla wszystkich – mówiła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku Dorota Rabińska.

Z urządzenia korzystać może każdy

Urządzenie może przewozić jednocześnie 8 osób. Windę wyposażono również w sygnalizację głosową, dlatego też osoby z ograniczeniami słuchowymi nie będą miały problemów z korzystaniem z niej.