Takie pytanie odnośnie odrzutowca, który od niedawna stoi przed Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli, padło na ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Na finiszu jest budowa Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. Powoli pojawiają się już historyczne eksponaty, których na wystawie stałej będzie około 800 sztuk. Jednym z nich jest samolot odrzutowy TS-Iskra 11, który został umiejscowiony przed budynkiem.

– To jest pierwszy samolot odrzutowy produkcji polskiej, zaprojektowany przez Polaków, przetestowany przez Polaków. I co prawda, ten samolot jest powojenny, ale pochodzi z Mielca gdzie wiadomo fabryka powstała w ramach inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego. Historia tych samolotów też jest bardzo ciekawa, bo przy projektowaniu udział brał inżynier Tadeusz Sołtyk, który przed wojną pracował dla PZL i brał udział przy projektowaniu między innymi „Karasia” i samolotu PZL – 46 SUM, który ze względu na wojnę nie wszedł do masowej produkcji – mówi Roman Chagowski z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Dwuosobowy TS-Iskra 11 B został wyprodukowany w 1960 roku w WSK Mielec. Do Stalowej Woli maszyna trafiła z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

O to, czy ten samolot powinien znaleźć się przed stalowowolskim muzeum, wątpliwości miał radny Damian Marczak, zdaniem którego maszyna słabo kojarzy się z COP-em.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny wyjaśnił jednak, że zakres powstającego muzeum wybiega poza Centralny Okręg Przemysłowy.

– Idea muzeum nie zamyka się w okresie realizacji tego projektu ponieważ został on przerwany przez wojnę w 1939 roku. Ale to jest muzeum techniki, które ma pokazywać to co w tym regionie, to co w polskiej myśli technicznej zostało wytworzone również w czasach powojennych i później. To nie jest muzeum, które zamyka się tylko w historycznym czasie trwania COP-u. To miejsce i w wystawie głównej, ale również w swojej edukacji i poprzez wystawy czasowe, będzie nawiązywało do różnych okresów techniki polskiej – mówił prezydent.