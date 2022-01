Spada liczba urodzeń w Nisku, zaś niepokojąco rośnie liczba zgonów. Urząd Stanu Cywilnego w Nisku podał statystyki urodzin i zgonów oraz liczbę zawieranych małżeństw w gminie i mieście Nisko za miniony rok. Okazuje się, że spadła liczba urodzin, zaś znacznie wzrosła liczba zgonów.

Liczba urodzeń w Nisku spada

– W 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nisku zarejestrowano 484 akty urodzeń dzieci. Wśród nich było 237 chłopców i 247 dziewczynek – informuje kierownik USC Nisko Lucyna Drąg. To o 43 urodzenia mniej niż w roku poprzednim, gdzie odnotowano ich aż 527.

Antoni i Alicja najpopularniejsi

W minionym roku chłopcom najczęściej nadawano imiona, takie jak: Antoni, Jakub, Franciszek, Kacper, Aleksander, Mikołaj, Szymon, Gabriel oraz Jan. Najrzadziej nadawane to: Beniamin, Iwo, Milan, Władysław, Kazimierz, czy Ksawery.

Dla dziewczynek wybierano najczęściej imiona: Alicja, Zuzanna Hanna, Liliana, Lena, Emilia, Klara, Pola oraz Nadia. Rodzice decydowali się również na wybór imion nieco bardziej oryginalnych. A były to m.in.: Chiara, Mia, Dalia, Liwia, Emma i Dobromiła.

Wzrosła liczba ślubów

Jak wynika z niżańskiego rejestru stanu cywilnego, w 2021 roku zarejestrowano 93 małżeństwa, w tym 52 konkordatowe, a także 41 cywilnych. Oznacza to, że liczba zawartych związków małżeńskich na terenie gminy i miasta Nisko nieco wzrosła w stosunku do roku minionego, gdzie odnotowano ich 82. Najbardziej popularnymi miesiącami do zawierania małżeństw były: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik.

Więcej zgonów

Niestety liczba zgonów wzrosła. W 2020 roku USC w Nisku przygotował 390 aktów zgonu, natomiast w roku 2021 USC Nisko było ich aż 428.

Tylko jedna mieszkanka Niska w roku 2021 obchodziła 100 urodziny.

(LG)

