W Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, można obejrzeć wystawę poświęconą patronowi placówki – Melchiorowi Wańkowiczowi. Ekspozycja zachęca do poznania osoby, która jako pierwsza zaczęła pisać o Stalowej Woli, mieście którego jeszcze wtedy nie było.

Charakteryzowała go awersja do dogmatów, nie znał tematów niemożliwych. Przyznawał się do bytu w czterech epokach. Ostrym piórem kreślił rzeczywistość, romantycznym wizje. Choćby o wielkiej rozbudowie wsi Pławo, na której to gruntach zbudowana została Stalowa Wola.

Urodził się 130 lat temu. Zostawił po sobie olbrzymi dorobek pisarski. O Wańkowiczu pisali inni. Wystawa w gmachu głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli jest tylko wstępem do Wańkowicza. Stalowowolska biblioteka prezentuje nie tylko to, co patron MBP napisał, ale i to, co wydawał.

– Ekspozycją „Melchior Wańkowicz – mistrz reportażu i król polskiej gawędy” zachęcamy do sięgnięcia nie tyle po dzieła zebrane, ale i wejrzenia do historii, która związała autora „Sztafety” ze Stalową Wolą – podkreślają bibliotekarze.