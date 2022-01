Aż 682 pogrzeby odbyły się w całym 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli, gdy swe śmiertelne żniwo zbierała 3. i 4. fala pandemii koronawirusa. To absolutny „czarny” rekord w historii tej nekropoli. W roku 2020 pochówków było tu 628, a w 2019, ostatnim roku przed zarazą – 470.

Co ciekawe, liczba pogrzebów w trzech najtragiczniejszych miesiącach całej pandemii, jest tu identyczna – w listopadzie 2020 r. oraz w kwietniu i grudniu 2021 r. było ich na stalowowolskim cmentarzu po 84.

Pogrzeby co godzinę

Przypomnijmy, iż by podołać rosnącej gwałtownie jesienią 2020 r. liczbie pochówków, od 9 listopada tegoż roku pogrzebowe msze św. odbywały się nie tylko w dolnej Kaplicy Zmartwychwstania, ale też w samym kościele Trójcy Przenajświętszej. Zamiast co 1,5 godziny, żałobne nabożeństwa odprawiano więc co godzinę. A zamiast 4, było ich 7 dziennie (3 w kościele i 4 w kaplicy). Od 7 grudnia 2020 r., w związku z mniejszą liczbą pochówków, pogrzebowe msze św. odbywały się jak wcześniej, tylko w dolnej kaplicy kościoła, ale było ich 5, o jedną więcej niż z czasu sprzed pandemii. I tak jest obecnie.

– Nie było potrzeby zwiększania liczby pogrzebowych nabożeństw, bo ostatnie zwiększone fale pochówków nie były tak skumulowane jak wcześniej, bardziej rozkładały się na cały miesiąc – mówi Piotr Banaczyk, prezes Zakładu Pogrzebowego MEMENTO administrującego Cmentarzem Komunalnym w Stalowej Woli.

Spadek liczby kremacji

Zauważa też, że ostatnia, 4. fala koronawirusa nie przyniosła takiego wzrostu kremacji w przycmentarnej spopielarni, jak poprzednie – w grudniu 2021 r. było ich tu 62. Tymczasem w październiku 2020 r. przeprowadzono ich 130, a w listopadzie tegoż roku – aż 140. Podobną liczbę kremacji zanotowano też w kwietniu 2021 r., gdy trzecia fala pandemii osiągnęła szczyt. 140 kremacji to także miesięczny szczyt możliwości technicznych stalowowolskiej spopielarni, która przyjmuje też przecież zlecenia z całego regionu, a nawet spoza Podkarpacia.

Zdaniem Piotra Banaczyka, ten wyraźny spadek liczby kremacji może wynikać z mentalnego „oswojenia” się z koronawirusem. Wcześniej, osoby zmarłe na COVID-19 często kremowano niejako ze względów sanitarnych, dzisiaj wrócono do tradycyjnych pochówków.

Od początku 2022 r. (2-4 stycznia) na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli odbyło się 8 pogrzebów.

– Nekrologi pokazują, że 4. fala zabiera dużo ludzi wiekowych, po 90. roku życia. Podczas gdy poprzednie zabierały ludzi młodszych, w sile wieku, a niekiedy całkiem młodych – dodaje Piotr Banaczyk.

