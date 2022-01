Informacje o kwietniowych zmianach w opłatach zostały już dostarczone mieszkańcom. Podobnie jak te o bonifikacie i wzroście od 1 stycznia o 2 gr (z 10 do 12 gr) opłaty na działalność społeczno-kulturalną (pieniądze te idą na utrzymanie Spółdzielczego Domu Kultury).

– Obawiałem się, że w związku z tak rosnącymi kosztami utrzymania, opłata eksploatacyjno-remontowa wzrośnie od kwietnia w każdej nieruchomości. Ale po analizie wyszło nam, że w prawie 50 pozostanie bez zmian, a w kilku przypadkach będzie niższa. Te wzrosty to przeciętnie 20 groszy za metr kwadratowy mieszkania – mówi „Sztafecie” Artur Pychowski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli.

Opłata eksploatacyjno-remontowa podawana jest lokatorom w łącznej wysokości, ale za rok być może zostanie już rozbita na dwie części składowe, by mieszkaniec widział, jak wiele jego nieruchomość odkłada na fundusz remontowy. Tegoroczna, już po kwietniowych zmianach, średnia opłata ze eksploatację wyniesie w zasobach SM 2,29 zł za metr kw., a średnia opłata na remonty – 1,65 zł, co razem daje 3,94 zł. Oczywiście, są nieruchomości, gdzie te kwoty są wyraźnie niższe i wyraźnie wyższe. Wszystko zależy od sytuacji finansowej i potrzeb poszczególnych nieruchomości.

– Już wiemy na większości nieruchomości, co koniecznie trzeba będzie tam zrobić, remontować, wymienić itd. w ciągu najbliższych pięciu lat. I na to zbieramy pieniądze z funduszu remontowego. Lepiej dodać te 20 groszy na remonty niż później rozglądać się za pieniędzmi na te konieczne prace. Chodzi więc o to, żeby nieruchomości miały dodatni fundusz remontowy. Obecnie około 30 jest tu na minusie, a 100 ma już dodatni wynik, mimo takich nakładów, jak te na termomodernizację. Chcemy, aby w ciągu najbliższych 3-4 lat zdecydowana większość nieruchomości była tu na plusie – dodaje prezes Pychowski.