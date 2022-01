Przed nami czwarty rok obowiązywania zakazu handlu w niedziele. W 2022 r. – tak jak w roku ubiegłym – będzie tylko siedem niedziel handlowych. Nowością będzie natomiast to, że od lutego br. zniknie w praktyce możliwość niedzielnego handlu prowadzonego w sklepach traktowanych jako placówki pocztowe.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje siedem wyjątków w ciągu roku kalendarzowego. I tak w roku 2022 niedziele handlowe to:

30 stycznia

10 kwietnia

24 kwietnia

26 czerwca

28 sierpnia

11 grudnia

18 grudnia

Jak widać, w kwietniu i grudniu będą po dwie handlowe niedziele. W kwietniu pierwsza z nich poprzedza święta Wielkanocne, a druga – długi majowy weekend (30 kwietnia – 3 maja). W grudniu natomiast są to dwie kolejne niedziele przed świętami Bożego Narodzenia.

13 świąt niehandlowych

Sklepy co do zasady zamknięte będą nie tylko w niedziele, ale też w dni ustawowo wolne od pracy (święta państwowe lub kościelne). W 2022 r. są to:

1 stycznia – Nowy Rok (sobota)

6 stycznia – Święto Trzech Króli (czwartek)

17 kwietnia – pierwszy dzień Wielkanocy (niedziela)

18 kwietnia – drugi dzień świąt Wielkiej Nocy (poniedziałek)

1 maja – Święto Pracy (niedziela)

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (wtorek)

5 czerwca – Zielone Świątki (niedziela)

16 czerwca – święto Bożego Ciała (czwartek)

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i dzień Wojska Polskiego (poniedziałek)

1 listopada – Wszystkich Świętych (wtorek)

11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości (piątek)

25 grudnia – Boże Narodzenie (niedziela)

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek)

Dodatkowo, w Wielką Sobotę (16 kwietnia) i w wigilię (24 grudnia) sklepy będą mogły pracować tylko do 14.00.

Zakaz handlu w niedzielę. Liczne wyjątki

Do tej pory, od zakazu handlu w niedziele jest ponad 30 wyjątków, z których korzysta ponad 25 sieci handlowych (m.in. Żabka, ABC, Groszek, Carrefour Express, Stokrotka Express, Euro Sklep, Chata Polska, Topaz).

Otwarte mogą być np. placówki, w których za ladą staną ich właściciele. Zakaz handlu nie obowiązuje też m.in. w cukierniach, lodziarniach, kawiarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą, sklepach z pamiątkami, w sklepach na dworcach i lotniskach.

Koniec z pocztową furtką

Otwarte mogą być ponadto placówki pocztowe, i właśnie z tej ustawowej furtki korzystało wiele sklepów, podpisując umowy na świadczenie usług pocztowych np. z Pocztą Polską, InPostem czy Pointpackiem.

To pocztowe eldorado skończy się jednak od lutego 2022 r., gdy wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Od tego momentu w niedziele niehandlowe otwierać będą się mogły tylko sklepy, które na działalności pocztowej notują co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej. W praktyce prawie żaden sklep nie jest w stanie spełnić tego warunku.

Kto może pomagać w niedzielnym handlu

Nowelizacja doprecyzowuje też katalog osób, które mogą nieodpłatnie pomagać przedsiębiorcy w niedzielnej pracy w sklepie. Znajdą się w nim małżonek, dzieci (własne lub przysposobione oraz dzieci małżonka), rodzice, rodzeństwo, wnukowie oraz dziadkowie.

Osoby wyżej wymienione nie będą mogły być zatrudnione w placówce handlowej u przedsiębiorcy, który korzysta z ich nieodpłatnej pomocy. Czyli mogą pomagać mu w niedzielnym handlu, ale pod warunkiem, że nie są tu zatrudnione na stałe.