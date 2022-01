Jeżowe znalazło się wśród 10 najpiękniejszych wsi Podkarpacia. Nasza gmina została doceniona w konkursie „Piękna Wieś Podkarpacka 2021” realizowanym w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

Wybrali najpiękniejsze sołectwa

Do konkursu zgłosiło się 18 sołectw z terenu Podkarpacia. Były to zarówno miejscowości, które są siedzibami gminy, ale również mniejsze sołectwa. Głosowanie trwało od 2 do 30 listopada. Wyniki głosowania internetowego sumowały się z oceną dokonaną przez komisję konkursową. Samorząd województwa zadbał, aby wszystkie miejscowości z pierwszej dziesiątki konkursu zostały docenione i nagrodzone. Do laureatów konkursu trafił sprzęt ogrodniczy: traktorek ogrodowy-kosiarka, kosiarka rotacyjna, piła mechaniczna oraz mopy parowe Karcher.

Najpiękniejsza wieś Podkarpacia

Nagrodzone miejscowości to:

Dębno (Gmina Leżajsk), Krościenko Wyżne (Gmina Krościenko Wyżne), Markuszowa (Gmina Wiśniowa), Werchrata (Gmina Horyniec-Zdrój), Wólka Małkowa (Gmina Tryńcza), Rogi (Gmina Miejsce Piastowe), Tuszów Narodowy (Gmina Tuszów Narodowy), Trzcinica (Gmina Jasło), Gnojnica Dolna (Gmina Ropczyce), Jeżowe (Gmina Jeżowe).

Dbają o tradycję

– Wasza działalność obejmuje tereny, które nam na Podkarpaciu są bardzo bliskie. Większość mieszkańców Podkarpacia mieszka na terenach wiejskich, gdzie są kultywowane: tradycje i obrzędy związane z nasza podkarpacką ziemią, ale też z tradycją polską. Bardzo się z tego cieszymy i te działania z chęcią wspieramy – mówił wręczając nagrody wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch.

Chcą pokazać piękno wsi

Konkurs Piękna Wieś Podkarpacka odbywa się co roku i ma na celu ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu oraz dbałość mieszkańców o swoje otoczenie. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kulturalnej i społecznej. To także doskonała okazja do promowania i nagradzania tych sołectw z terenu województwa podkarpackiego, których mieszkańcy dbają o kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnują środowisko naturalne i wyróżniają się poprzez podejmowanie działań na rzecz podnoszenia estetyki wsi, a jednocześnie chronią lokalne dobra kultury i krajobraz oraz aktywizują społeczność sołectwa do wspólnych działań.

