Dziś przedstawiamy Wam panią Marysię, która zawalczyła o siebie i swoje zdrowie. Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych! To właśnie dzięki samozapraciu i wytrwałości może cieszyć się ogromnym sukcesem!

– Co skłoniło panią do podjęcia kuracji?

– Zmotywowały mnie dwie rzeczy. Po pierwsze – mój stan zdrowia. Miałam kiepskie samopoczucie, częste uczucie dyskomfortu po posiłkach i ostatecznie nieciekawe wyniki badań krwi. Podwyższony cukier i cholesterol były dla mnie wyraźnym ostrzeżeniem. A po drugie – zaczęło mnie złościć, że zaczynam kupować coraz większe ubrania i wciąż tak samo nie podoba mi się, to co widzę w lustrze.

– Jak dowiedziała się pani o Gabinecie Projekt Zdrowie Stalowa Wola?

– Nie było to trudne, ponieważ gabinet znajduje się bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania; mijałam go kilka razy w tygodniu. Później trochę poczytałam w Internecie o samym Projekcie Zdrowie i na początku stycznia zrealizowałam swoje postanowienie noworoczne – umówiłam się na pierwszą wizytę.

– Co motywowało panią do wytrwania na diecie?

– Na pewno małe sukcesy, choćby ten kilogram tygodniowo mniej. A ponadto cotygodniowe wizyty w gabinecie i to, że ktoś systematycznie mnie sprawdza, a przy okazji pomoże i doradzi.

– Co powiedziałaby pani osobom, które zmagają się z nadmiarem kilogramów i nie wierzą, że można schudnąć?

– Przede wszystkim – wszystko zależy od Was. Najważniejsze, żeby chcieć i… nie oszukiwać, bo robicie to przede wszystkim dla siebie. Zawsze będą wzloty i upadki, bo każdy z nas jest inny. Czasem jest po prostu trudno, otoczenie nie zawsze Was zrozumie (wielokrotnie ktoś żartował, że zawsze gotuję z wagą kuchenną i jem w wyznaczonych godzinach), ale efekt końcowy jest tego wart. Spróbujcie zachęcić innych, wspólnie zmienić nawyki, ponieważ razem jest łatwiej.

– Czy jest pani zadowolona z efektów, które udało się do tej pory pani osiągnąć?

– Na krótko po kuracji, jestem w stanie stwierdzić, że jestem zdecydowanie zadowolona. Czuję się lżej, otoczenie zauważa zmianę i szczerze gratuluje mi samozaparcia.

– Jakby pani zachęciła innych do odwiedzenia naszego Centrum Dietetycznego?

– Moje pierwsze spostrzeżenie, które przekazałabym innym to fakt, że dieta to nie głodówka. Praca ze specjalistą wyraźnie mi to uświadomiła, że można zjeść te 5 posiłków dziennie, a wszystko jest smaczne. Przepisy od pani dietetyk na fajne fit desery i smaczne owsianki zostaną ze mną już na stałe. Cotygodniowe wizyty przebiegające w miłej atmosferze, wskazówki, indywidualne podejście i wsparcie ułatwiają zmagania w walce z nadwagą. Po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok.

Nic dodać, nic ująć. Jeśli chcesz zawalczyć o lepsze samopoczucie, zapraszamy na bezpłatną konsultację z naszym z dietetykiem Karoliną Wolak pod numerem +48 669 696 770.

