Szpital w Nisku ze stratą przeszło 3 mln 900 tys. zł za 2020 rok. Środki te, ze swojego budżetu, pokryje Powiat Niżański. Pod koniec grudnia radni zdecydowali o przeznaczeniu na to miliona 900 tysięcy złotych. Wcześniej, w październiku, wyłożyli 2 mln zł na pokrycie straty,

Zapłacą ZUS-owi i dostawcom

Decyzję o pokryciu straty radni Rady Powiatu Niżańskiego podejmowali pod koniec zeszłego roku. Uchwałę w tej sprawie przedstawiła skarbnik Powiatu Niżańskiego Maria Bednarz. – Został przygotowany projekt uchwały ws. pokrycia straty netto szpitala za 2020 rok w kwocie milion 906 tysięcy złotych. Jest to związane w bardzo trudną sytuacją finansową szpitala. Pan dyrektor zwrócił się do Powiatu z wnioskiem o pokrycie tej straty. W pierwszej kolejności zostaną zapłacone zobowiązania wobec ZUS-u oraz wobec kluczowych dostawców, tych którzy dostarczają do szpitala leki, sprzęt jednorazowy czy też środki ochrony osobistej, sprzęt niezbędny do funkcjonowania szpitala w dobie pandemii – wyjaśniała skarbnik powiatu.

Szpital w Nisku ze stratą. Pomaga Powiat

Jak podano w uchwale, w sprawozdaniu finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku pokazano, że strata szpitala za 2020 rok wyniosła 6 mln 744 tys. 121 zł, po odjęciu od tej kwoty kosztów amortyzacji w wysokości 2 mln 837 tys. 428 zł, strata wyniosła w sumie 3 mln 906 tys. 692 zł.

Podejmowana przez radnych pod koniec grudnia uchwała określiła, że Powiat Niżański pokryje stratę szpitala w kwocie 1 mln 906 tys. 692 zł. Radni podjęli tą decyzję jednogłośnie.

W październiku też pokrywali stratę

A co z pozostałymi 2 mln zł straty szpitala? Jak się okazuje została ona już pokryta. Przypomnijmy, 27 października 2021 roku rada podjęła uchwałę ws. pokrycia straty szpitala w wysokości 2 mln zł.

