– To złote serce niech będzie wyrazem podziękowania, uznania miasta Stalowej Woli dla pana prezesa Stanisława Anioła za całokształt działalności na rzecz miasta i naszego sportu – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

– Nastąpiło historyczne połączenie dwóch klubów lekkoatletycznych, które łączą potencjały, łączą siły tworząc Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL Stalowa Wola. Powstał on po połączeniu potencjałów Katolickiego Klubu Sportowego „Victoria” i Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego „SPARTA”. To taki moment, kiedy po 23 latach tworzenia, pracy Katolickiego Klubu Sportowego „Victoria” pan Stanisław Anioł, prezes, twórca, trener tego klubu przechodzi w stan honorowego prezesa nowo powołanego klubu. Chcielibyśmy w imieniu samorządu miasta Stalowej Woli serdecznie podziękować i pogratulować tych wszystkich sukcesów, które były stworzone, wypracowane przez pana prezesa przez te wszystkie lata, z pełnym zaangażowaniem, z pełnym oddaniem dla lekkiej atletyki – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Stanisław Anioł z lekkoatletyką związany jest od 1957 roku. 23 lata temu Stal Stalowa Wola zlikwidowała sekcję lekkiej atletyki i dlatego powstał nowy klub – Katolicki Klub Sportowy „Victoria”.

Trener przypomniał, że w okresie 23 lat klub zdobył 225 medali na mistrzostwach Polski. Zawodnicy startowali na mistrzostwach świata, olimpiadach, Igrzyskach Olimpijskich. Nieodłącznym elementem klubu była również organizacja sportowych imprez, również tych o zasięgu ogólnopolskim.

– Naszą perełką było to, że nasze zawodniczki startowały na Igrzyskach Olimpijskich. Przypomnę, że Stalową Wolę na Igrzyskach Olimpijskich reprezentowały 4 osoby. Był to: Lucjan Trela (1968 r.) w boksie, maratończyk Leszek Bebło (1996 r.), Danusia Urbanik (2016 r.) i w tym roku Artur Brzozowski ze SPARTY w chodzie. Ponadto nasi wychowankowie poszli na studia i reprezentują inne kluby: Asia Jóźwik, Andżelika Sarna, Bartek Stój. To są nasi zawodnicy, którzy się stąd wywodzą – mówił Stanisław Anioł.

Za swoją długoletnia i owocną pracę otrzymał w 2009 roku Złoty Krzyż Zasługi nadany przez prezydenta RP, a w roku 2018 został laureatem VII edycji Konkursu „Pasjonat Sportowej Polski”. Jest posiadaczem złotej, srebrnej i brązowej Odznaki Polskiego Związku Lekkoatletycznego. W 2021 roku obchodził 80-te urodziny.

