3 stycznia minister Czarnek w Nowej Sarzynie, w miejscowym Zespole Szkół, obejrzał pracownie oraz sprzęt zakupiony w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Szkoła w Nowej Sarzynie jest pierwszą w Polsce, która już wykorzystała rządowe wsparcie.

Laboratoria przyszłości

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził Zespół Szkół w Nowej Sarzynie w miniony poniedziałek, 3 stycznia. Podczas wizyty zwiedził pracownię robotyki, uczestniczył w pokazie druku 3D oraz obejrzał sprzęt zakupiony w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Celem tego programu jest wyposażenie szkół w całym kraju w nowoczesny sprzęt, który pomoże w odkrywaniu młodych talentów już w klasach nauczania początkowego szkół podstawowych. Na doposażenie pracowni i zakup sprzętu przeznaczono w skali kraju miliard złotych. Szkoły uczestniczące w programie na jego realizację mają czas do początku nowego roku szkolnego 2022/23.

Minister Czarnek w Nowej Sarzynie: Ten program jest po to, żeby odkryć talenty

– To jest szkoła, w której uczy się ponad 400 uczniów. Dofinansowanie wyniosło ponad 120 tys. zł. Za te środki zostały kupione drukarki 3D, nowoczesny sprzęt nagłaśniający, mikroporty, wszystko po to, by rozwijać umiejętności dzieci w Nowej Sarzynie i we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce – mówił minister Przemysław Czarnek. – Ten program jest po to, żeby odkryć talenty naszych dzieci już na etapie szkoły podstawowej. To laboratorium, w którym możemy uczyć się przy wykorzystaniu najnowszych pomocy dydaktycznych – dodał.

