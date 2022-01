Iza Habuda po raz kolejny prezentuje swoje prace. Tym razem dzieła utalentowanej artystki w Niska można oglądać w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. – Tematyka mojej ostatniej wystawy to „drewnioły”, czyli anioły na drewnie. To jaki anioł powstanie sugeruje mi drewno – mówi „Sztafecie” artystka. Wystawę można oglądać do 31 stycznia.