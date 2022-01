Zakończenie budowy 15 km obwodnicy Stalowej Woli i Niska, oddanie do użytku 45 km drogi ekspresowej S19 na północy Podkarpacia. To były najważniejsze zadania zrealizowane przez drogowców w minionym roku. A co czeka nas w roku 2022?

Bez wątpienia w 2021 roku poprawił się komfort i bezpieczeństwo podróżowania i transportu w powiatach stalowowolskim i niżańskim.

Pierwszym dużym zadaniem było oddanie do użytku 15 maja 2021 roku wyczekiwanej od wielu lat obwodnicy Stalowej Woli i Niska.

– Nowa droga wyprowadziła z centrum miast uciążliwy ruch tranzytowy, który kieruje się w stronę przejść granicznych w południowo-wschodniej części kraju (Korczowa, Medyka). Tym samym inwestycja wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie miejskiego układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości na DK77. Nowa obwodnica ponadto łączy się z budowanym szlakiem Via Carpatia, a to oznacza otwarcie terenów północnego Podkarpacia na nowe szanse rozwojowe – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.

Realizacja obwodnicy Stalowej Woli i Niska była dofinansowana ze środków UE. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, całkowity koszt projektu to 297 229 777,01 zł, a wysokość dofinansowania UE stanowiła 194 135 035,67 zł.

Jednak najważniejsze było udostępnienie kierowcom kolejnych odcinków drogi ekspresowej S19. W 2021 r. na północy Podkarpacia oddano do użytku 5 odcinków szlaku Via Carpatia o łącznej długości około 45 kilometrów:

Łącznie na Podkarpaciu kierowcy mają więc do dyspozycji prawie 76 kilometrów szlaku Via Carpatia.

Zerknijmy na chwilę na województwo lubelskie, wszak droga ekspresowa to przecież nie tylko podkarpacki projekt. A na Lubelszczyźnie również działo się sporo. W 2021 r. kierowcom udostępniono łącznie około 55,5 kilometra drogi ekspresowej S19 na odcinkach:

W budowie jest ostatni odcinek drogi ekspresowej S19 Niedrzwica Duża – Kraśnik.

– W tym roku zostało oddanych do użytkowania 10 z 12 odcinków realizacyjnych. Pozostał 1 po stronie województwa podkarpackiego, Zdziary – Rudnik, z mostem na Sanie, a także 1 na Lubelszczyźnie między Kraśnikiem a Niedrzwicą. One zostaną oddane do użytku w 2022 r. Kiedy dokładnie, to już zależy głównie od warunków atmosferycznych, natomiast najpóźniej w kwietniu połączymy Rzeszów z Lublinem przez tereny powiatu niżańskiego i janowskiego. Czeka nas więc zupełnie inna rzeczywistość drogowa, zupełnie inna jakość komunikacji i transportu – powiedział „Sztafecie” wiceminister infrastruktury Rafał Weber.