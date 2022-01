Do końca 2021 roku właściciele domów jednorodzinnych mieli czas na wymianę starych, nieekologicznych kotłów węglowych. Każdemu kto tego nie zrobił, grozi kara w wysokości nawet 5 tys. zł. Na chwilę obecną w Polsce wyznaczono dwa województwa, w których od 2022 roku będzie zabronione korzystanie z 10-letnich i starszych „kopciuchów”. Jednym z nich jest Podkarpacie.

Przyjęta dla województwa podkarpackiego tzw. uchwała antysmogowa ma na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko instalacji grzewczych spalających węgiel i drewno.

Zgodnie z zapisami tej uchwały, skończył się okres wymiany pierwszej partii kotłów centralnego ogrzewania. Wszyscy użytkownicy tak zwanych „kopciuchów” które mają ponad 10 lat lub nie posiadają tabliczki znamionowej, zobligowani byli, aby do końca 2021 roku wymienić je na nowe. Uchwała określa dwuletnie okresy przejściowe dla wymiany kotłów.

Następne daty graniczne wymiany starych urządzeń grzewczych to:

1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji;

1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji;

1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Które kopciuchy podlegają wymianie, a które nie?

Uchwała antysmogowa nakłada obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno poniżej 3 lub 4 klasy. Stary kocioł można zastąpić: ogrzewaniem gazowym, z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu.

Uchwała antysmogowa nie nakazuje wymiany kotłów o parametrach V klasy oraz lepszych.

W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków, od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. Nakaz wymiany nie dotyczy natomiast urządzeń, które nie są używane i stanowią wyłącznie element dekoracyjny lub awaryjne źródło ogrzewania.

Jeśli nie mamy pewności czy nasz kocioł podlega wymianie, możemy skorzystać z instrukcji umieszczonej na stronie www.powietrze.podkarpackie.pl, dzięki której określimy wiek kotła. Robimy to w każdym przypadku w odniesieniu do dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej tj. 2 czerwca 2018 r. Na tej podstawie określamy w okresach przejściowych czy jest do wymiany czy też nie. Przykładowo: kocioł bezklasowy w dniu 2 czerwca 2018 r. miał 10 lat, w związku z powyższym należy go wymienić do 1 stycznia 2022 r. Natomiast jeżeli kocioł bezklasowy miał w dniu 2 czerwca 2018 r. np. 9 lat w tym wypadku należy go wymienić w terminie do 1 stycznia 2024r. Podobnie postępujemy w przypadku kolejnych okresów przejściowych wskazanych w uchwale.

Program „Czyste Powietrze”

W styczniu bieżącego roku Stalowa Wola podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na mocy, którego przystąpiła do obsługi programu „Czyste powietrze”. Dzięki temu mieszkańcy za pośrednictwem urzędu mogą składać wniosek o dotację na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

– Podstawowy warunek jest taki, że dochód roczny właściciela nieruchomości musi być poniżej 100 tys. złotych. Są dwa progi dochodowe w ramach, których można uzyskać dofinansowanie koło 30 i około 60 proc. Warunkiem jest również zlikwidowanie nieefektywnego źródła ogrzewania, czyli tak zwanego „kopciucha”. Dodatkowo w ramach programu można skorzystać z termomodernizacji, wymienić okna, drzwi, bramy garażowe lub uzyskać dotację na fotowoltaikę – mówi Aleksandra Szczyrba, z Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska UM w Stalowej Woli.

Obecnie program dzieli się na dwie części. Pierwsza część jest przeznaczona dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania. Jeśli ich dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł, to mogą otrzymać dotację w wysokości do 30 tys. zł.

Druga część programu jest skierowana do osób o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dla tych beneficjentów dotacja może wynieść do 37 tys. zł.

– W praktyce to wygląda tak, że można złożyć wniosek o dofinansowanie. Wówczas dostaje się umowę z Wojewódzkim Funduszem, na realizację której jest 30 miesięcy. Można też najpierw dokonać wymiany i dopiero złożyć wniosek, z tym, że faktura nie może starsza niż pół roku. Rozliczenie wygląda tak, że po uzyskaniu faktur składa się wniosek o płatność. Można przyjść na przykład do nas, my pomagamy wypełnić potrzebne dokumenty, i na podstawie faktur jest wypłacana dotacja – dodaje Aleksandra Szczyrba.

Większe wsparcie dla mniej zamożnych

W 2022 r. program „Czyste Powietrze” czekać będzie kolejna zmiana. Większe wsparcie ma trafić do mniej zamożnych Polaków, którzy na termomodernizację domu i wymianę pieca będą mogli dostać do 69 tys. zł dotacji.

Jak czytamy na stronie czystepowietrze.gov., trzecia część popularnego programu obejmie osoby, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa wieloosobowego nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych. Beneficjentami będą także osoby z ustalonym prawem do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Nowa część programu pozwoli ubiegać się o dofinansowanie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 69 tys. zł.

Program realizowany będzie do końca 2027 roku.

Będą kontrole

Na niektórych stronach internetowych gmin powiatu stalowowolskiego możemy przeczytać informację na temat kontroli domowych pieców i kotłów. Wymiana starych urządzeń grzewczych na paliwo stałe jest obowiązkowa, dlatego urzędnicy samorządów gminnych będą kontrolować, jak jest ona realizowana.

Kontrolowana osoba fizyczna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego powiadomienia. Utrudnianie kontroli pracownikom Urzędu, lub niewpuszczenie ich na teren posesji, grozi zastosowaniem art. 225 § 1 Kodeksu karnego („Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).

Jak czytamy na stronie Urzędu Gminy Zaleszany, pracownicy będą dokonywać czynności kontrolnych w godzinach od do 22. Kontrola będzie odbywała się w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika.

Sprawdzane będą wszystkie źródła ogrzewania w budynku, pomieszczenie kotłowni, skład opału, jakość paliwa (okazanie świadectwa jakości paliwa) oraz ocena wizualna. Podczas kontroli upoważnieni pracownicy będą mogli wykonać dokumentację fotograficzną.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzany będzie protokół. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel budynku będzie zobowiązany do ich usunięcia i poddany powtórnej kontroli.

Początkowo kontrole te nie będą kończyły się karą pieniężną, ale pouczeniem o obowiązku pilnej wymiany „kopciucha” oraz możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę oraz montaż nowego kotła. W późniejszym czasie kary za pozostawienie starego pieca, będą mogły wynosić nawet 5 tys. złotych.