Już po raz czwarty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przystąpił do organizacji akcji „Stalowowolska Paczka Pomocy”. Akcja skierowana była w tym roku do osób starszych (po 65 roku życia), samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W okresie od 25 października do 20 grudnia 2021 roku 55 darczyńców w tym: 18 stalowowolskich instytucji (m.in. MOPS), 11 firm i 22 placówki oświatowe, łącznie przekazało 242 paczki. W paczkach znalazły się artykuły spożywcze, w tym m.in. kawa, kawa zbożowa, kakao, herbata czarna, owocowa, ziołowa, miód, dżem, bakalie, owoce w słoiku lub w puszcze, owoce suszone, wyroby czekoladowe, ciastka paczkowane oraz środki pielęgnacji, w tym m.in. krem do rąk, szampon do włosów, balsam do ciała, żel pod prysznic, mydło.

W ramach Akcji nie prowadzono zbiórki pieniężnej.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu stalowowolskich firm i instytucji w 2021 roku, pomimo epidemii COVID–19, udało się obdarować 242 seniorów (zakładano 100) z naszego miasta. Ponadto firma BAGPAK przekazała uczestnikom Rozwadowskiego Klubu Seniora sprzęt AGD: piekarnik, kuchenkę mikrofalową, mikser z misą obrotową oraz ekspres do kawy. Jest to dla nas ogromne wsparcie i sukces.

Za okazane serce, hojność i zaangażowanie organizatorzy Akcji składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy dzieląc się tym co posiadają z potrzebującymi mieszkańcami naszego Miasta pokazali, jak ważna jest pomoc seniorom w tym szczególnym przedświątecznym okresie.