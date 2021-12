28 grudnia 2021 roku, po ciężkiej chorobie zmarł Wojciech Niemiec, piłkarz Stali Stalowa Wola w latach 1978-90. Wieloletni kapitan zespołu, z którym wywalczył historyczny, pierwszy awans do I ligi w sezonie 1986/87.

Wojciech „Profesor” Niemiec urodził się w Przemyślu, 21 października 1956 roku. Piłkarską przygodę rozpoczynał w miejscowej Polonii. W wieku 17 lat przeszedł do występującej w najwyższej klasie rozgrywkowej Stali Mielec i dwa lata później wywalczył z nią mistrzostwo Polski (1976).

Młodym, utalentowanym defensywnym pomocnikiem (obrońcą stał się w „Stalówce”) szybko zainteresowała się Legia i wiosną Wojciech Niemiec został wcielony do wojska i stał się piłkarzem warszawskiej drużyny. Pół roku później został przeniesiony do innego wojskowego klubu, Zawiszy Bydgoszcz, a sezon 1977/78 zakończył w Goplani Inowrocław. Po odbyciu służby wojskowej wrócił do Stali Mielec. Rundę rewanżową sezonu 78/79 rozpoczął w Stali Stalowa Wola. Występował w niej przez ponad 11 lat. Piłkarską karierę zakończył w polonijnym niemieckim klubie w Hamburgu (93/94).

W swojej karierze piłkarskiej Wojciech Niemiec występował w jednej drużynie z największymi gwiazdami polskiego futbolu, m.in. z Grzegorzem Lato, Robertem Gadochą, Henrykiem Kasperczakiem, Andrzejem Szarmachem, Kazimierzem Deyną, Lesławem Ćmikiewiczem, Zygmuntem Kuklą. Na swoim koncie miał także występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski.