30 grudnia, dokładnie o godzinie 12, uruchomiony został odcinkowy pomiar prędkości zamontowany na drodze wojewódzkiej między Stalową Wolą a Jamnicą. Trasa pojazdów jest monitorowana na odcinku o długości 6,5 kilometra. Maksymalna prędkość wynosi 80 km/h.

– Odcinkowy pomiar prędkości zamontowany na drodze wojewódzkiej nr 871 już od godziny 12 działa w trybie rejestracji wykroczeń. Mam nadzieję, że kierowcy wezmą sobie do serca to, że trzeba dbać o bezpieczeństwo i zdejmą nogę z gazu, że tutaj nie będzie już dochodziło do tragicznych zdarzeń drogowych. Odcinkowe pomiary prędkości dyscyplinują kierowców i znacznie poprawiają bezpieczeństwo na polskich drogach. Dotychczasowe statystyki to pokazują. W miejscach, w których ginęli ludzie, w których dochodziło do wypadków, po zamontowaniu odcinkowych pomiarów prędkości ruch się uspokaja – wyjaśnia główny inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości

System odcinkowego pomiaru prędkości służy do pomiaru czasu przejazdu danego odcinka drogi. Tym samym, nie prędkość z jaką będziemy się poruszali na danym odcinku decyduje o złamaniu przepisów, lecz to, jak szybko przejedziemy dany fragment drogi.

W pierwszej kolejności kamera wykonuje zdjęcie, odczytuje numer rejestracyjny pojazdu oraz godzinę wjazdu na dany odcinek. Po przejechaniu kilku kilometrów fotografuje nas kolejna kamera i odnotowuje czas wyjazdu z odcinka objętego pomiarem. Na tej podstawie system komputerowy wylicza średnią prędkość, z jaką poruszał się samochód. Każdy odcinek objęty pomiarem jest odpowiednio oznakowany informacją o kontroli radarowej (znak D-51) wraz z tabliczką informującą o długości odcinka objętego pomiarem prędkości.

Odcinkowy pomiar prędkości okazał się koniecznością

O tym jak niebezpieczny jest odcinek drogi między Stalową Wolą a Jamnicą zaznaczył wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który przypominał wypadek z lipca br., w którym 37-letni Grzegorz G. zabił młode małżeństwo.

– Ta droga jest bardzo niebezpieczna. Na tym odcinku w ciągu ostatnich ośmiu lat doszło do ponad 100 zdarzeń drogowych: 22 wypadki drogowe, 26 osób rannych, 8 ofiar śmiertelnych. Wszyscy pamiętają wypadek z lipca tego roku, w którym pijany kierowca wyprzedzając „na trzeciego” z prędkością ponad 120 km/h zabił rodziców dwójki dzieci – mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Wiceminister zapowiedział, że system będzie dokumentował wszystkie przypadki, kiedy kierowcy na tym 6,5 km odcinku będą jechali ze średnią prędkością powyżej 80 km/h.

Mandaty za prędkość w górę

Mandaty za odcinkowy pomiar prędkości są identyczne jak w każdym innym wykroczeniu związanym z szybkością. Od 1 stycznia 2022 roku wchodzi nowy taryfikator mandatów. Tym samym przekroczenie dozwolonej prędkości oznacza:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł

do 10 km/h – mandat 50 zł od 11 km/h do 15 km/h: 100 zł

od 16 km/h do 20 km/h: 200 zł

od 21 km/h do 25 km/h: 300 zł

od 26 km/h do 30 km/h: 400 zł

Przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h – mandat 800 zł

– mandat 800 zł o ponad 40 km/h: mandat 1000 zł

o ponad 50 km/h: mandat 1500 zł

o ponad 60 km/h: mandat 2000 zł

o ponad 70 km/h: mandat 2500 zł

Ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania będzie skutkowało dwukrotnością kary.

