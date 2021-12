Tragicznie zakończyły się trwające dobę poszukiwania mieszkańca gminy Nowa Sarzyna. Ciało 17-latka odnaleziono w rzece Trzebośnica w rejonie mostu kolejowego.

W poniedziałek leżajscy policjanci zostali powiadomieni o zaginięciu 17-letniego mieszkańca gminy Nowa Sarzyna. Ostatni raz młody mężczyzna widziany był około godz. 2 w nocy. Ustalono, że wyszedł on z mieszkania znajomego mówiąc, że idzie do swojego domu. Niestety nie dotarł do miejsca zamieszkania. Zaniepokojona rodzina zaczęła go szukać, a o jego zaginięciu powiadomiła Policję.

Policjanci wspólnie ze strażakami PSP i OSP rozpoczęli jego poszukiwania. W działania zaangażowanych było w sumie kilkadziesiąt osób. Wykorzystano również najnowszy sprzęt, między innymi drony.

Po trwającej dobę akcji poszukiwawczej ciało 17-latka zostało odnalezione w rzece Trzebośnica w rejonie mostu kolejowego.

Okoliczności i przyczyn śmierci młodego mężczyzny wyjaśni prowadzone postępowanie.