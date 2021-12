– Artylerzyści z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich przyjęli nowoczesny sprzęt – armatohaubice KRAB. To armatohaubice wyprodukowane w Hucie Stalowa Wola, więc polski przemysł zbrojeniowy dostarczył ten sprzęt wojskowy na wyposażenie Wojska Polskiego. To bardzo ważne, żeby Polska była bezpieczna. Moim priorytetem jako ministra obrony narodowej jest właśnie bezpieczeństwo. Cieszę się, że mogłem przekazać ten sprzęt w ręce tak doświadczonych żołnierzy, jakimi są żołnierze z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

We wtorek 28 grudnia br. szef MON uczestniczył w przekazaniu żołnierzom 18. Dywizji Zmechanizowanej samobieżnych armatohaubic Krab.

Minister Mariusz Błaszczak: „Wzmocnimy potencjał Wojska Polskiego”

– Ważne jest to, żeby Wojsko Polskie się rozwijało, więc na wyposażenie Wojska Polskiego, do 21 Brygady trafił ten nowoczesny sprzęt. To jest pierwsza z trzech baterii, która trafi do dywizjonu artylerii. Kolejne dwie baterie trafią na wyposażenie tego dywizjonu w roku przyszłym, a ze względu na to, że przygotowana została ustawa o obronie Ojczyzny, w przyszłym roku jeszcze bardziej wzmocnimy potencjał Wojska Polskiego – zapowiedział minister.

Pierwszą baterię otrzymał 14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej z Jarosławia. Dywizjon działa w strukturach 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, która jest jedną z trzech brygad – nowo utworzonej na wschodzie Polski – 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Przekazano 8 haubic KRAB

W skład przekazanej przez szefa MON baterii wchodzą: wóz dowodzenia dowódcy baterii, dwa wozy dowódców plutonu, osiem 155 mm haubic KRAB, dwa wozy amunicyjne, wóz remontu uzbrojenia i elektroniki oraz wóz sztabowy dowódcy dywizjonu.

Minister przypomniał, że 18. Dywizja Zmechanizowana pełni ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na wschodzie kraju oraz na wschodniej flance NATO.

Na straży granicy polsko-białoruskiej

– Żołnierze z 21. Brygady służą także na granicy polsko-białoruskiej, a więc można powiedzieć, że oprócz tego, że podnoszą swoje umiejętności, że rozwijają swoją jednostkę, to także służą w imię bezpieczeństwa naszej Ojczyzny na granicy. Zapewnienie bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej jest wyzwaniem – wszyscy doskonale o tym wiemy. Można powiedzieć w ten sposób, że właśnie dzięki wsparciu jakie Wojsko Polskie udzieliło Straży Granicznej, granica polsko-białoruska jest bezpieczna. Odparty został atak hybrydowy – dodał szef MON.

Przypomniał, że 18. Dywizja Zmechanizowana, która powstała w 2018 roku, a w tym roku została certyfikowana, stoi na straży naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

– Ta Dywizja będzie się sukcesywnie rozwijała i wzmacniała. To jest bardzo charakterystyczne, że Dywizja powstała w miejscu, w którym nie było tak dużego związku taktycznego. W 2011 roku, wtedy, kiedy rządziła koalicja PO-PSL zlikwidowano 1. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną. Odkąd władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość, Wojsko Polskie jest rozwijane i wzmacniane – zapewnił Mariusz Błaszczak.

Filar 18 Dywizji Zmechanizowanej

– Dzisiaj uczestniczymy w uroczystości przekazania pierwszej baterii Krabów do 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej. To jest duża zmiana jakościowa. Ten sprzęt daje duże możliwości ogniowe, manewrowe, a co najważniejsze, daje duże możliwości dla 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, która jest filarem 18. Dywizji Zmechanizowanej – powiedział podczas przekazania sprzętu generał Jarosław Gromadziński, dowódca „Żelaznej Dywizji”.

155 mm haubica KRAB przeznaczona jest do wsparcia ogniowego pododdziałów szczebla brygady, może realizować zadania ogniowe do 30 km klasyczną amunicją artyleryjską oraz do 40 km amunicją z dodatkowym napędem (gazogeneratorowym). Ponadto może prowadzić ogień amunicją precyzyjnego rażenia. Kierowanie ogniem jest w pełni automatyczne. Prowadzi się je z wykorzystaniem Zautomatyzowanego Zestawu Kierowania Ogniem TOPAZ.

Umowa na 4,6 miliarda zł z Hutą Stalowa Wola

Do jednostek Wojska Polskiego sukcesywnie dostarczane są samobieżne 155-mm armatohaubice KRAB. Jednocześnie jest to jedno z największych zamówień w polskiej zbrojeniówce, a kwota zawartego kontraktu z Hutą Stalowa Wola na zakup 96 samobieżnych haubic wynosi ponad 4,6 mld zł. Podpisana w 2016 r. umowa dotyczyła 4 Dywizjonowych Modułów Ogniowych. Dostawy zgodnie z zawartą umową mają zakończyć się w 2024 r.

– Wywiązywanie się przez HSW S.A. bez opóźnień z bieżących dostaw sprzętu wojskowego jest naszym priorytetem i staje się, mam nadzieję, naszym atutem. Dziś kolejni artylerzyści otrzymują haubice KRAB i sprzęt towarzyszący zgodnie z umową. Brak opóźnień z naszej strony umożliwia Wojsku Polskiemu realizowanie zgodnie z planem celów rozwojowych, szkoleniowych i taktycznych. Tak samo, tj. o czasie i zgodnie z planem, odbyły się dostawy pozostałego sprzętu i uzbrojenia z Huty Stalowa Wola w 2021 roku. Mam tu na myśli kolejne sztuki 120 mm moździerzy RAK na KTO z podsystemami dowodzenia i logistycznym czy sprzętu inżynieryjnego tj. Uniwersalnych Maszyn Inżynieryjnych UMI 9.50 oraz Spycharko-Ładowarek SŁ-34C. To kolejny rok, który zamykamy z satysfakcją, bo pomimo licznych ograniczeń covidowych dotyczących gospodarki polskiej, jak i naszych partnerów z zagranicy, wywiązaliśmy się z kontraktów. Nasi pracownicy wypełnili swoją rolę doskonale, dzięki czemu HSW S.A. mogła świadczyć Siłom Zbrojny RP usługi na najwyższym poziomie – podsumowuje Bartłomiej Zając, Prezes Huty Stalowa Wola S.A.

Program REGINA

W ramach programu REGINA w czerwcu 2021 roku HSW S.A. przekazała trzecią baterię dmo sh KRAB do 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu. Dostawa objęła osiem haubic 155 mm KRAB, trzy wozy dowodzenia i dwa wozy amunicyjne. HSW S.A. realizuje dostawy haubic oraz sprzętu towarzyszącego w ramach umowy z 2016 roku, która obejmuje do 2024 r. dostawy czterech Dywizjonowych Modułów Ogniowych (dmo), łącznie 96 samobieżnych haubic KRAB oraz kilkadziesiąt sztuk sprzętu towarzyszącego. Dostawy nowych haubic KRAB do Sił Zbrojnych RP rozpoczęły się od wdrożeniowego dmo w latach 2016-2017.

Huta Stalowa Wola S.A. w 2021 roku realizowała również program RAK. HSW S.A. przekazała dwa Kompanijne Moduły Ogniowe (kmo): IX kmo RAK do 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina, w ramach którego dostarczono osiem moździerzy samobieżnych 120 mm na KTO oraz cztery artyleryjskie wozy dowodzenia oraz X kmo RAK do 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie składający się z ośmiu samobieżnych moździerzy 120 mm na KTO oraz czterech artyleryjskich wozów dowodzenia.

Wyrzutnie M903 do systemu obrony przeciwlotniczej WISŁA

W 2021 roku HSW S.A. realizowała również dostawy sprzętu inżynieryjnego. I tak do różnych jednostek wojskowych HSW S.A. dostarczyła 19 egzemplarzy Uniwersalnej Maszyny Inżynieryjnej UMI 9.50 wraz osprzętem dodatkowym, a także osiem Spycharko-Ładowarek SŁ-34C. Maszyny wykorzystywane są do rozbudowy fortyfikacyjnej terenu w ramach szkoleń poligonowych, do prac drogowo-mostowych oraz wykonywania zadań wsparcia inżynieryjnego. Pracują też w razie potrzeby na rzecz innych służb i oraz ludności cywilnej w ramach reagowania kryzysowego.

Warto przypomnieć, że do końca br. Huta Stalowa Wola przekaże do Raytheon Technologies w sumie cztery kompletne wyrzutnie M903 wchodzące w skład systemów obrony przeciwlotniczej WISŁA. Dostawy są realizowane przez HSW S.A. w oparciu o umowę podwykonawstwa do umowy Foreign Military Sales z 2018 r. zawartej pomiędzy rządem USA a firmą Raytheon Technologies, producentem systemów Patriot.