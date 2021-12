Pamiętajmy o osobach bezdomnych oraz mieszkających samotnie. Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy w chłodne dni poszukują schronienia – apelują pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Kiedy słupki na termometrach pokazują ujemne temperatury, a za oknami panują niekorzystne warunki pogodowe wtedy bezdomnych czeka ciężki los. Często dochodzi do odmrożeń kończyn, a w najgorszych przypadkach do śmierci.

W Stalowej Woli osobom bezdomnym z pomocą przychodzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

– Zwracamy się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy widzą na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach, czy na przystankach autobusowych, aby reagowali na każdy taki przypadek i o takich sytuacjach niezwłocznie informowali właściwe służby. Coraz chłodniejsze noce to trudny czas dla osób, które zmagają się z kryzysem bezdomności. Osoby bezdomne poważnie narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu – mówi Beata Bołoz z MOPS-u w Stalowej Woli.

Służby opracowują wspólny plan pomocy bezdomnym

Jak co roku, ze służbami, które odpowiedzialne są za pomoc osobom bezdomnym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli opracowuje wspólny plan działania. Ten plan dotyczy osób bezdomnych, które mieszkają w pustostanach, na działkach, czyli w tych miejscach, które nie nadają się do normalnego zamieszkania, zwłaszcza zimą.

Pracownik socjalny do spraw bezdomności rozeznaje sytuację takiej osoby, zabezpiecza pomoc według wskazanych potrzeb tj. wydawanie żywności w ramach programu POPŻ, wydaje bloczki na posiłki na jeden dzień, a na podstawie wywiadu środowiskowego planuje dalsze formy pomocy np. na zakup biletu i wydaje skierowania do placówek noclegowych.

W monitorowaniu sytuacji osób bezdomnych pomaga policja

– Początkiem grudnia stalowowolscy mundurowi wraz z pracownikami MOPS-u i kierownikiem Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn Im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli sprawdzali miejsca, w których przebywają bezdomni. Tak się dzieje każdego roku. Policjanci sprawdzają opuszczone budynki, ogródki działkowe, parki i skwery. Za każdym razem informują osoby bez stałego miejsca zamieszkania o ośrodkach udzielających pomocy w takich przypadkach. Niestety zwykle mundurowi spotykają się z odmową skorzystania z tej formy pomocy. Sprawdzany jest również ogólny stan zdrowia, a w przypadkach wymagających interwencji medycznej na miejsce wzywane są odpowiednie służby – mówi mł. aspirant Małgorzata Kania, oficer prasowy KPP w Stalowej Woli.

Podczas patroli funkcjonariusze zwracają również uwagę na osoby, które mogą być pod wpływem alkoholu i znajdować się w okolicznościach zagrażających ich życiu. Dzięki aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy może podzielić się z policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń, występujących w jego miejscu zamieszkani, w tym o miejscach przebywania osób bezdomnych.

– Apelujemy do mieszkańców, aby reagowali na widok osoby bezdomnej, leżącej, nietrzeźwej – dla takich osób niska temperatura może okazać się śmiertelnie niebezpieczna. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie – dodaje Małgorzata Kania.

Poniżej podajemy numery telefonów, na które można dzwonić w przypadku spotkania osoby bezdomnej:

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego

987 – Centrum Zarządzania Kryzysowego

15 643 34 87 – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

15 842 50 97 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

15 642 52 93 – Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

15 842 17 25 – Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli

15 649 21 86 – Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Rudniku n/Sanem