Łazory w gminie Harasiuki to kolejna miejscowość w której Powiat Niżański przebudował drogę. Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poprawiono stan liczącej przeszło 5 km drogi pomiędzy powiatem niżańskim a biłgorajskim.

Droga Bidaczów Stary – Łazory to pierwszy etap inwestycji

Remont drogi w Łazorach to element większej inwestycji. W jej ramach prowadzona jest także budowa drogi powiatowej nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska.

Pierwsze Łazory

Zakres pierwszego etapu zadania obejmował wykonanie prac na drodze powiatowej nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory na odcinku 5,310 km oraz na drodze powiatowej nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska, gdzie poprawiono około 900 metrów nawierzchni. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię drogi, przebudowano skrzyżowania, powstały chodniki, zjazdy oraz kanalizacja deszczowa. Wykonano także pobocza, ścieżki rowerowe oraz oznakowanie. Wykonawcą prac była firma Strabag Sp. z o.o.

Sięgnęli po dofinansowanie

Wartość robót budowlanych wynosi 4 mln 971 tys. zł, z czego 60%, tj. 2 mln 982 tys. zł stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 1 mln 688 tys. zł to środki własne Powiatu oraz 300 tys. zł w ramach dotacji z Gminy Harasiuki.

Przewidywany termin realizacji drugiego etapu, czyli przebudowy drogi Bukowina – Ryczki, to czerwiec 2022 roku.

Poprawi się bezpieczeństwo

– Cieszę się, że dziś widzimy tak niesamowity efekt. Myślę, że dzięki przebudowie ponad 5 km drogi w Łazorach oraz 1 km drogi w Hucie Krzeszowskiej, poprawi się nie tylko sam komfort i wygoda jazdy, ale przede wszystkim nowa nawierzchnia i ścieżka rowerowa wpłyną na bezpieczeństwo jej użytkowników. Cieszę się bardzo z faktu, że Powiat Niżański tak sprawnie pozyskuje środki na realizację lokalnych, ale jakże ważnych inwestycji – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Lepsza komunikacja między powiatami

Oddana do użytku inwestycja jest bardzo ważna z różnych względów, co podkreślił starosta niżański. – Dzięki oddawanej do użytku, długo wyczekiwanej przez mieszkańców Łazor inwestycji, usprawni się transport, poprawi komunikacja, a przejazd pomiędzy powiatem niżańskim a biłgorajskim będzie wygodniejszy i bezpieczny. Podobnie jak i w wielu innych miejscach, realizacja tego zadania nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie z RFRD. Nie kryję radości i zadowolenia, że przebudowana droga będzie służyć mieszkańcom naszego Powiatu – podkreślał starosta Robert Bednarz.