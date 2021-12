Fundusze norweskie spłyną do Niska. Samorząd otrzyma przeszło 16 milionów złotych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu państwa w ramach programu „Rozwój lokalny”. Środki będą przeznaczone m.in. na wsparcie przedsiębiorców, rozwój dzieci i młodzieży oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Fundusze norweskie trafią do Niska

O tym, że środki z tzw. funduszy norweskich trafią do Niska pisaliśmy już na łamach „Sztafety” w lipcu. Teraz te zapowiedzi stały się faktem. Przed kilkoma dniami goszcząca w Rzeszowie minister Małgorzata Jarosińska – Jedynak podpisała umowę z Gminą i Miastem Nisko na realizację projektu pn. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa w ramach programu „Rozwój lokalny”.

W ramach programu Nisko otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 mln 521 tys. euro, czyli 16 mln 10 tys. złotych.

Poprawią jakość życia w Nisku

Jak wyjaśnia burmistrz Niska, otrzymane środki zostaną przeznaczone na rozwój gminy, miasta oraz ich mieszkańców, a także działających na terenie gminy przedsiębiorców. – Zaplanowane działania przyczynią się do dynamicznego rozwoju naszego miasta, do podniesienia warunków życia naszych mieszkańców, a kluczowym efektem realizacji projektu będzie wdrożenie wypracowanej Nowej Ścieżki Rozwoju Niska, m.in. poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu nauczania informatyki i języków obcych od poziomu szkoły podstawowej do poziomu szkoły średniej – wyjaśnia burmistrz Waldemar Ślusarczyk.

Podniosą potencjał miasta i gminy

A czego dokładnie dotyczy program, na który udało się pozyskać tak ogromne wsparcie? Jak wyjaśnia włodarz miasta, składa się on kilku obszarów tematycznych. Pierwszy, stawiający na rozwój przedsiębiorczości i wiarygodnego profilu miasta, nosi nazwę „Przedsiębiorcze Nisko 2024”. – Zamierzamy opracować własną strategię rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i powołać Radę Ekspercką wraz z młodymi przedsiębiorcami z terenu gminy, a także powołać Centrum Obsługi Inwestora.

Śladami Resseguierów i Reichenbachów

Nowatorskim projektem jest przedsięwzięcie „Śladami Niżańskich Organiczników rodziny Resseguier i Reichenbachów – wprowadzenie zasad i postaw kultury przedsiębiorczości”, poprzez objęcie mentoringiem przez doświadczonych przedsiębiorców młodych firm, dopiero zaczynających swoją przygodę w biznesie, a także prowadzenie wsparcia doradczego przy zakładaniu nowych firm, ponadto prowadzenie edukacji podstaw przedsiębiorczości od szkół podstawowych do szkół średnich na terenie gminy – wyjaśnia burmistrz.

Powstanie inkubator przedsiębiorczości

Jednym z elementów tego projektu będzie stworzenie Parku Tematycznego – Multimedialnego Centrum Edukacyjnego z Inkubatorem Przedsiębiorczości dla młodych firm. Centrum łączyć będzie w sobie nową ofertę turystyczną miasta, a także nową przestrzeń do współpracy informatyków, grafików i młodych ludzi, zaczynających swoją pasję z własnym biznesem. – Chcemy, by centrum stało się namacalnym ośrodkiem rozwoju i wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Fundamentem rozwoju gospodarczego miasta będzie również stworzenie jednolitego i kompleksowego systemu nauczania kompetencji kluczowych u uczniów z terenu naszej gminy. Nisko wyróżniać będzie wysoki poziom nauczania języków obcych i informatyki. W tym działaniu partnerem projektu jest Powiat Niżański, z którym wspólnie będziemy tworzyć nowoczesny system nauczania informatyki i języków obcych oraz kompetencji kluczowych – dodaje włodarz Niska.

Nisko – tu mieszkam

Drugim komponentem projektu będzie działanie pod nazwą „Nisko: tu mieszkam – tu odpoczywam”. Tu władze miasta chcą postawić na poprawę jakości życia w mieście oraz jego uatrakcyjnienie, poprzez tworzenie i rozwój miejskiej oferty czasu wolnego. – Cel drugi związany jest z tworzeniem równych warunków do życia w mieście dla wszystkich mieszkańców, w szczególności osób starszych, czy osób z niepełnosprawnościami – wyjaśnia Ślusarczyk.

Uniwersytet dla seniorów

– Dodatkowo planujemy stworzyć nowe miejsce do integracji i aktywizacji mieszkańców, w ramach którego chcemy utworzyć uniwersytet seniora. Wizytówką Niska jest rynek miejski, który chcemy wypromować i uczynić centrum aktywności gospodarczej i kulturalnej. Wspierać będziemy lokalne dziedzictwo kulinarne, rękodzieło, żeglarstwo i młode talenty muzyczne – tłumaczy burmistrz.

Postawią na eko

Kolejnym, trzecim komponentem programu, będzie „Zielone Nisko”. Tu działania samorządu skupią się na poprawie stanu lokalnego środowiska przyrodniczego i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. – Rozwój miasta nie byłby możliwy bez podniesienia warunków środowiskowych i jakości powietrza. Nie chcemy mieszkać i się rozwijać w brudnym i zanieczyszczonym mieście, dlatego planujemy montaż czujników powietrza dla poprawy jakości powietrza – mówi Waldemar Ślusarczyk.

Poprawią działalność samorządu

„Nisko – inteligentne miasto” to ostatni z elementów projektu, na który pozyskano tzw. fundusze norweskie. Jest on związany z poprawą jakości działania samorządu i jakości świadczonych usług dla mieszkańców, w szczególności w kierunku strategicznego zarządzania gminą. – W tym kierunku planujemy przygotowanie miasta do realizacji projektów w ramach PPP i przygotowania instytucjonalnego do nowych wyzwań i nowych celów rozwojowych miasta – wyjaśnia włodarz Niska i dodaje, że ważnym projektem wymiany doświadczeń będzie nawiązanie współpracy bilateralnej z jednym z miast z państw darczyńców.

Bez mieszkańców nie byłoby środków norweskich

Jak podkreśla burmistrz, program „Rozwój Lokalny” jest wyjątkowy dla całej gminy Nisko. – W procesie jego opracowania uczestniczyło w sumie 1205 mieszkańców oraz 16 lokalnych instytucji i 11 organizacji społecznych w ramach powołanego Klastra Rozwoju Lokalnego, czyli nieformalnego porozumienia mieszkańców, instytucji, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, którego jedynym celem jest rozwój Niska, jako miasta i gminy, w którym chcę żyć, mieszkać, pracować i się rozwijać – mówi Waldemar Ślusarczyk.

Czym są fundusze norweskie?

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG, to specjalna pula środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami. Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych środków. Do dyspozycji na lata 2014-2021 Polska ma 809 milionów euro.