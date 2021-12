W sobotę, 11 grudnia odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu Masters na Termach Maltańskich w Poznaniu. Do rywalizacji przystąpiło ponad pół tysiąca zawodniczek i zawodników z blisko 100 klubów.

Skromną, bo tylko 2-osobową drużynę wysłał do stolicy Wielkopolski stalowowolski Motyl, ale za to był to medalowy duet, o jakim inne kluby mogą pomarzyć!

Maria Petecka i Arkadiusz Berwecki, bo o nich mowa, po każdym wyścigu, w którym startowali, stawali na podium. No ale inaczej być nie mogło. I pani Maria, i pan Arkadiusz to przecież utytułowani Mastersi, wielokrotni medaliści letnich i zimowych mistrzostw Polski.

Zacznijmy od pani Marii, która startowała w kategorii wiekowej F. Przywiozła do Stalowej Woli sześć medali. Najcenniejszy, ten ze „złota”, wywalczyła na 50 m stylem dowolnym (35,43). Wicemistrzowskie tytuły wywalczyła na 100 i 200 m stylem klasycznym (1:40,72 i 3:39,38) i na 200 m stylem zmiennym (3:19,41). Do złoto-srebrnej kolekcji dorzuciła dwa krążki z brązu. Zajęła trzecie miejsce na 50 m „żabką” (46,67) i na 100 m stylem zmiennym (1:29,73).

Sześć medali zdobył także były pływak Stali, dr n. med. Arkadiusz Berwecki, który na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie – w Zakładzie Kinezyterapii na Wydziale Rehabilitacji AWF i w Specjalistycznym Szpitalu Zakonu Bonifratrów – lecz od początku powstanie sekcji Master w Motylu, reprezentuje nasz klub i zdobywa dla niego medale mistrzostw Polski i mistrzostw Europy.

Na pływalni w Poznaniu Berwecki wywalczył cztery złote i dwa srebrne medale w kategorii E (50-54 lat). Mistrzem Polski został na 100 m stylem dowolnym (58,63), na 100 m stylem motylkowym (1:01,98), na 100 i 200 m stylem zmiennym (1:04,54 i 2:21,29), a wicemistrzem na 50 m „kraulem” (26,41) i na 50 m „delfinem” (27,97).