Jest budżet Niska na 2022 rok. Dochody do budżetu wyniosą 100 milionów 94 tysiące złotych. W takiej samej wysokości zaplanowano wydatki. Samorząd Niska przeznaczy w przyszłym roku 13 milionów 594 tysiące złotych na inwestycje. Zadłużenie gminy na koniec przyszłego roku ma wynieść nieco blisko 23 milionów 670 tysięcy złotych.

Za przyjęciem budżetu głosowało 15 radnych, 1 był przeciw, zaś 5 wstrzymało się od głosu.

Napięty budżet Niska

Radni dyskutowali nad uchwałą budżetową we wtorek, 21 grudnia. Budżet miasta i gminy przedstawiła skarbnik Maria Nabrzeska. – Budżet nie jest budżetem łatwym przy rosnących cenach, zwłaszcza energii elektrycznej, gazu. Przytoczę. Gaz w 2021 roku kosztował nas 350 tysięcy złotych. W roku 2022, po przetargu, jest to kwota 1 milion 400 tysięcy złotych. Prąd w 2021 roku 700 tysięcy złotych, po ostatnim przetargu jest to 2 miliony złotych, a więc trzy razy w górę. Proszę mi wierzyć, że przy dochodach stale malejących i ciągle rosnących kosztach oraz inflacji, która wynosi na ten moment 7,8 procent niemożliwe jest skonstruowanie innego budżetu – wyjaśniała Nabrzeska.

Zaplanowano 36 inwestycji

Budżet Niska na 2022 rok zakłada realizację 36 inwestycji. Wśród nich znalazły się:

przebudowa ulicy Bocznej od Kopernika w Zarzeczu,

budowa ulicy Brzozowej w Nisku,

przebudowa ulicy Kościuszki z Zarzeczu,

przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi,

przebudowa drogi gminnej w Racławicach,

odwodnienie parkingu przy ulicy Sienkiewicza w Nisku,

opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej do łącznika z obwodnicą Niska i Stalowej Woli (skomunikowanie terenów przemysłowych i handlowych w centrum Niska z obwodnicą),

opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka ulicy Jana w Nisku,

opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka ulicy Dębinki w Nisku,

przebudowa chodnika na osiedlu Tysiąclecia w Nisku,

budowa ulicy Krótkiej w Zarzeczu,

przebudowa drogi gminnej w Nowosielcu,

budowa drogi w rejonie ul. Nowej – Bocznej w Nisku,

przebudowa ul. Leśnej i Wesołej w Nisku,

zagospodarowanie terenu po byłym PGR Sopot i nadanie mu nowych funkcji mieszkaniowych.

Inwestycje w szkołach:

opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska przy ZSP nr 2 w Nisku,

opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku PSP nr 3 pod potrzeby przedszkola,

opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku ZSP w Nowosielcu,

przebudowa budynku PSP nr 1 w Nisku,

przebudowa części budynku na salę lekcyjną przy ZSP nr 1 w Nisku,

przebudowa Przedszkola nr 1 w Nisku,

zagospodarowanie terenu przy ZSP w Zarzeczu.

Nie zabraknie też inwestycji w kanalizację

Na liście inwestycji w 2022 roku znalazły się także:

przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku byłego gimnazjum w Nisku na potrzeby Dziennego Domu Pobytu, Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej,

dokumentacja budowy kanalizacji w rejonie ulicy Podsanie w Nisku,

dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Rzeszowskiej, Rzeszowskiej – Bocznej II i Azaliowej w Nisku,

rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zarzecze,

rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku,

budowa oświetlenia ulicznego,

dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego,

ograniczenie szkodliwej niskiej emisji poprzez montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie gminy i miasta Nisko.

Remonty w domach kultury

W budżecie zapisano także:

przebudowę części budynku biblioteki pod potrzeby filii NCK w Nowosielcu,

przebudowę dachu na budynku domu kultury w Zarzeczu,

przebudowę domu kultury w Wolinie.

Czytaj również:

Powiat stalowowolski ma budżet na 2022 rok