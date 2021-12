Andrzej Pityński, wójt gminy Jarocin Zbigniew Walczak oraz Rada Gminy Jarocin, a także historyk dr Witold Zych znaleźli się w gronie laureatów tegorocznej Nagrody im. Witolda Hulewicza.

Pośmiertnie nagrodzili mistrza Andrzeja Pityńskiego

Nagrody im. Witolda Hulewicza przyznano już po raz 26. Decyzją kapituły Wielką Nagrodę Honorową im. Witolda Hulewicza za wierną służbę Polsce pośmiertnie otrzymał Andrzej Pityński. Wielką Nagrodę im. Witolda Hulewicza za całokształt twórczości poetyckiej przyznano także Ernestowi Bryllowi.

Zbigniew Walczak i rada z nagrodą honorową

Wójt Jarocina Zbigniew Walczak i Rada Gminy w Jarocinie to nagrodzeni Nagrodą Honorową im. Witolda Hulewicza za rok 2021. Przyznano ją za decyzję o przyjęciu pomnika „Rzeź Wołyńska” Andrzeja Pityńskiego upamiętniającego ofiary ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich i wystawieniu go przy Via Carpatia.

Witold Zych też w gronie nagrodzonych

Tradycyjne Nagrody imienia wybitnego Polaka i poety, wydawcy, tłumacza, współtwórcy Polskiego Radia w Wilnie, patrona Stowarzyszenia i Nagrody za rok 2021 otrzymał także Witold Zych z Tarnobrzega za promocję twórczości mistrza Pityńskiego, w tym edycję dzieła albumowego pt. „Andrzej Pityński. Rzeźbiarz”.

Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza

Stowarzyszenie powstało, aby utrwalać pamięć Witolda Hulewicza (1895-1941), pisarza, poety, tłumacza, organizatora życia kulturalnego, wydawcy, współtwórcy Polskiego Radia, redaktora pierwszego podziemnego pisma w latach okupacji hitlerowskiej „Polska Żyje”. Do zadań Stowarzyszenia należy zapoznawanie społeczeństwa polskiego z życiem i twórczością Witolda Hulewicza oraz popularyzowanie jego postaci za granicą, szczególnie na obszarze państw niemieckojęzycznych, z uwagi na wybitne jego zasługi jako tłumacza literatury niemieckiej.

Stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną, sesje literackie i naukowe, konkursy i lekcje otwarte dla młodzieży w podobnym zakresie w przestrzeni publicznej, idąc za wzorem swojego Patrona.

Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza przyznaje doroczne nagrody jego imienia w dziedzinach twórczości literackiej, artystycznej i naukowej oraz działalności organizacyjnej i społecznej.

