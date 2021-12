Elżbieta Budzińska – Kozak z Dąbrowicy w gminie Ulanów została Sołtysem Roku 2021 Powiatu Niżańskiego. Oddano na nią 1680 głosów.

W tegorocznym plebiscycie na Sołtysa Roku 2021 Powiatu Niżańskiego udział wzięło 81 sołtysów ze wszystkich siedmiu gmin powiatu niżańskiego. Zwyciężyła Elżbieta Budzińska – Kozak, sołtys Dąbrowicy w gminie Ulanów, która zdobyła aż 1680 głosów. Drugie miejsce w tegorocznym plebiscycie zajął sołtys Nowej Wsi w gminie Nisko – Mariusz Juśko, a trzecie Katarzyna Kowalska – Mroczek, sołtyska Bielin w gminie Ulanów. Przypomnijmy, w tym roku czytelnicy mogli głosować tylko poprzez kupony drukowane w „Sztafecie”.

Elżbieta Budzińska – Kozak pełni funkcję sołtysa od 2015 roku

Z zawodu jest księgową, prowadzi własne biuro rachunkowe, zajmuje się też księgowością w firmie budowlanej. Jest też żoną i matką. Wspólnie z mężem wychowują troje dzieci. – Do tego dochodzą jeszcze obowiązki sołtysa, więc jest co robić – mówi „Sztafecie” zwyciężczyni tegorocznego plebiscytu Sołtys Roku 2021 Powiatu Niżańskiego. – Jestem sołtysem już od 6 lat, od 2015 roku. To była spontaniczna decyzja i przekonał mnie do niej mąż. To on był prowodyrem i przekonał do mojej kandydatury innych. Muszę przyznać, że kiedy obejmowałam tą funkcję nie miałam dużych obaw. Nasze miejscowość jest nieduża, więc najczęściej zajmuję się sprawami bardzo przyziemnymi, które dotykają jej mieszkańców.

Na zwyciężczynię czekały nagrody

Elżbieta Budzińska – Kozak otrzymała wartościowe nagrody: czek w wysokości 1500 złotych ufundowany przez starostę niżańskiego Roberta Bednarza i Zarząd Powiatu Niżańskiego oraz bon do sklepu AGD/RTV o wartości tysiąca złotych, którego fundatorem jest Elektrociepłownia Stalowa Wola.

Patronat nad plebiscytem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, wiceminister Infrastruktury Rafał Weber oraz starosta niżański Robert Bednarz.

Pokazujemy liderów, na których barkach spoczywa funkcjonowanie wsi

– Bardzo serdecznie dziękuję redakcji tygodnika „Sztafeta” za tą inicjatywę, cieszę się, że możemy w niej uczestniczyć – mówi starosta niżański Robert Bednarz. – To ważne, że możemy pokazywać zaangażowanie lokalnych działaczy, liderów zaangażowanych w życie mieszkańców swojej miejscowości, którzy kreują ją w taki sposób, aby wszystkim żyło się jak najlepiej. Sołtysów trzeba doceniać, bo to są osoby, które są maksymalnie zaangażowane w obowiązki, które wykonują na rzecz społeczności lokalnej. Często są tymi, na których spoczywa odpowiedzialność za funkcjonowanie wsi.

Sołtys pierwszym kontaktem

– Sołtys jest tym pierwszym kontaktem, który zbiera informacje o potrzebach mieszkańców i przekazuje je do wójta, burmistrza, starosty i innych instytucji. Te informacje są dla nas bardzo cenne, gdyż odzwierciedlają realne potrzeby wsi i jej mieszkańców. Cenimy sobie te informacje, które przekazują nam sołtysi i w miarę możliwości staramy się odpowiadać na te oczekiwania – dodaje starosta niżański.

